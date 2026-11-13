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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos temblores en Tolima de magnitud 4,2 hoy, viernes 13 de noviembre: 18 minutos de diferencia

Dos temblores en Tolima de magnitud 4,2 hoy, viernes 13 de noviembre: 18 minutos de diferencia

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 2:43 p. m. y tuvo una profundidad superficial. El segundo temblor ocurrió a las 3:01 p. m., con una magnitud de 4,2.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Temblor de magnitud 4,1 se registró en Colombia este viernes 13 de noviembre
SGC

Dos sismos de magnitud 4,2 se registraron en la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 en el departamento del Tolima. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los movimientos telúricos presentaron una profundidad superficial y su epicentro se localizó en cercanías de Chaparral.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este 13 de noviembre?

Según la actualización del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico ocurrió a las 2:43 p. m., hora local, con una magnitud de 4,2 y profundidad superficial. El SGC ubicó el epicentro en Chaparral, Tolima, en las coordenadas 3.82° de latitud y -75.59° de longitud. El reporte también señaló que los municipios más cercanos al punto del sismo fueron:

  • San Antonio (Tolima): a 16 kilómetros.
  • Chaparral (Tolima): a 16 kilómetros.
  • Roncesvalles (Tolima): a 21 kilómetros.

El evento aparece con estado de revisión manual en los registros del organismo.

¿Sintió el temblor? Así puede reportarlo

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que percibieron el movimiento telúrico a diligenciar el formulario de Sismo Sentido. Esta herramienta permite recopilar información sobre cómo se sintió el temblor en diferentes municipios y contribuye al análisis de sus efectos. Los ciudadanos también pueden consultar los detalles y las actualizaciones del evento en el portal oficial del SGC

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Segundo temblor en Colombia: ¿dónde fue el epicentro?

Un segundo movimiento telúrico se registró durante la tarde de este viernes 13 de noviembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,2, con epicentro en Chaparral, Tolima, y una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros. Según el boletín actualizado número 1, publicado a las 3:01 p. m., el epicentro se localizó en Chaparral, Tolima. La profundidad fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Entre los municipios más cercanos al punto del movimiento telúrico están:

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  • San Antonio (Tolima): a 16 kilómetros.
  • Chaparral (Tolima): a 17 kilómetros.
  • Roncesvalles (Tolima): a 21 kilómetros.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

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