Hermana de Kbeto Zuleta sobre su salud: "Fue sometido a cirugías para estabilizar su vida"

La recuperación de Kbeto Zuleta mantiene en expectativa a familiares, amigos y seguidores del vallenato luego del accidente de tránsito que involucró a la agrupación del artista en vías entre los departamentos de Cesar y Magdalena. Mientras continúan las atenciones médicas a los sobrevivientes, su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, entregó nuevos detalles sobre el estado de salud del cantante y de los demás integrantes que permanecen hospitalizados.

La congresista confirmó que el siniestro dejó un amplio número de afectados dentro del equipo de trabajo del artista y aprovechó para agradecer las muestras de solidaridad que han recibido durante las últimas horas. “Muchas gracias a todos los colombianos por sus oraciones que nos han ayudado a sostenerlos”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol.



Kbeto Zuleta continúa hospitalizado tras el accidente

Según explicó Zuleta, la familia ha vivido momentos de preocupación por la gravedad de las lesiones sufridas por varios integrantes de la agrupación. No obstante, señaló que mantienen la esperanza en la recuperación de los heridos. “Ha sido unas horas de mucho estar muy compungidos, muy angustiados, pero orándole a Dios por la vida de 16 integrantes de la agrupación, incluyendo a mi hermano, que continúan hospitalizados”, expresó la senadora.

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La dirigente también envió un mensaje a las familias de las víctimas mortales del accidente, identificadas como Giovanni Lobo y Harold Santana. “Aprovecho para abrazar con mi solidaridad a la familia de Giovanni y de Harold, que lamentablemente fallecieron, y rogando a Dios por la vida de los otros 16 muchachos que continúan hospitalizados”, manifestó.



¿Qué lesiones sufrió Kbeto Zuleta?

Durante la entrevista, la hermana del cantante entregó detalles sobre las afectaciones que sufrió el artista a causa del accidente. “Kbeto tiene traumas a nivel del tórax, a nivel abdominal y a nivel de sus piernas, que van a requerir atenciones más especializadas y seguramente una estancia hospitalaria más larga”, indicó. Posteriormente precisó que los médicos han identificado múltiples lesiones que requieren seguimiento permanente. De acuerdo con sus declaraciones, el cantante ya fue sometido a procedimientos médicos enfocados en preservar su vida y estabilizar su condición general. “Ayer fue sometido a unas intervenciones quirúrgicas, sobre todo para estabilizar su vida, y seguramente van a ser necesarias otras, pero los médicos dan prioridad a que él tenga condiciones fisiológicas para poder ser sometido a esas cirugías”, explicó.



La senadora destacó el papel desempeñado por la Clínica Sinais Vitais, ubicada en el municipio de Bosconia, donde fueron trasladados varios de los lesionados después de la emergencia. “Gracias a Dios y a todo su equipo médico, asistencial y administrativo, los pacientes han recibido toda la atención que han requerido hasta el momento”, afirmó. Incluso aseguró que la cercanía del centro médico con el lugar del accidente fue determinante para la atención de las víctimas. “Ha sido una bendición contar con esa institución ahí en Bosconia a pocos kilómetros del lugar del accidente, que fue la diferencia entre poder vivir o morir”, agregó.



Parte médico de los integrantes de la agrupación

Respecto al estado general de los heridos, Claudia Margarita Zuleta informó que existe un panorama favorable dentro de la complejidad del caso. “Se encuentran estables en medio de lo delicado de la situación. Hay dos jóvenes, entre esos mi hermano Kbeto y otros miembros de la agrupación, que están en unidad de cuidados intensivos”, indicó. Asimismo, explicó que otros integrantes ya fueron intervenidos quirúrgicamente y avanzan en sus procesos de recuperación.



“Los otros 14 fueron intervenidos en cirugías; durante ayer toda la tarde y la noche fueron sucediendo esos procedimientos quirúrgicos y están cada uno saliendo a sus respectivos procesos de recuperación”, sostuvo. Finalmente, resaltó que los reportes médicos permiten mantener la esperanza sobre la evolución de los pacientes. “Gracias a Dios el parte es favorable, es de esperanza, ellos están soportando bien las intervenciones y hay estabilidad para poder tener fe de que su evolución va a seguir siendo positiva”, concluyó la senadora.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL