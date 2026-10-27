Capturan en Medellín al hijo e hijastro de Iván René Valenciano en megaoperativo policial

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años de edad, y su hermanastro Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocido con el alias de Risas, fueron capturados por las autoridades durante un procedimiento ejecutado en la ciudad de Medellín.

Jacobo es el hijo menor entre los cinco descendientes del exfutbolista colombiano Iván René Valenciano, mientras que Cuadros Yepes es hijastro del exdeportista.

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La detención de ambos hombres se produjo en el marco de una acción policial de gran escala desplegada en la madrugada. Según la información publicada por el periódico El Colombiano, el procedimiento institucional incluyó la realización de más de 100 allanamientos y dejó un saldo total de 60 personas capturadas en diferentes puntos de la capital de Antioquia.



El operativo policial contó con la presencia en terreno del presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Las acciones institucionales se enfocaron en golpear las estructuras dedicadas a la comisión de diversos delitos en la ciudad.



¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA!



¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS Y CRIMINALES!



¡Y LOS RESULTADOS SIGUEN CRECIENDO!



Con apenas el 85 % de la información procesada, nuestro Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) reporta… pic.twitter.com/GSyrHPxuzu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

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Acusaciones y vínculos con la estructura delincuencial La Roja

Las investigaciones judiciales vinculan directamente a Jacobo Valenciano y a alias Risas con la organización delincuencial conocida como 'La Roja'. Este grupo criminal concentra sus operaciones en la comuna 8, correspondiente al sector de Villa Hermosa, en la zona oriental de Medellín.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el periódico, los dos procesados enfrentan cargos por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con concierto para delinquir. La estructura 'La Roja' es señalada por los organismos de inteligencia de coordinar actividades de homicidio, extorsión, tráfico local de estupefacientes y robos en distintas modalidades.

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Entre sus principales líneas de actuación ilegal, la banda se especializa en el hurto de relojes de alta gama en sectores exclusivos de la ciudad. Los informes de las autoridades indican que Jacobo Valenciano llevaría más de cinco años vinculado a la dinámica delictiva de este grupo organizado, participando de forma systematic en sus actividades operativas.



Detalles del procedimiento operativo en la comuna 8 de Medellín

La captura de los dos familiares del exfutbolista se concretó de manera específica dentro de la comuna 8 de Medellín, territorio donde la banda ejerce su influencia. En ese sector urbano, la fuerza pública ejecutó 10 órdenes de captura previamente emitidas por jueces de la República, tras la realización de 10 diligencias de registro y allanamiento a inmuebles.

Para la ejecución de estas acciones en la comuna 8 se requirió la intervención directa de 81 funcionarios adscritos a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación. Durante la consolidación del operativo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo referencia pública a la detención de Eddy Santiago Cuadros Yepes, manifestando de forma directa que a alias Risas se le había terminado la risa luego del resultado obtenido por las autoridades.



Antecedentes judiciales de Jacobo Valenciano y procesos previos

Esta acción policial representa la segunda vez en la que Jacobo de Jesús Valenciano Yepes resulta privado de la libertad por unidades de la Policía Nacional. El antecedente judicial previo se remonta al 27 de junio de 2024, fecha en la que fue detenido por su presunta responsabilidad en el robo a un establecimiento comercial localizado en el barrio Belén La Mota, en el suroccidente de Medellín.

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Según los registros judiciales, en aquel evento de 2024 las patrullas interceptaron a Valenciano Yepes cuando se movilizaba en una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el asalto a una panadería del sector. En dicho hurto, los delincuentes sustrajeron dinero y objetos avaluados en una suma superior a los 14 millones de pesos.

Posterior a esa primera captura y al inicio del correspondiente proceso legal, los jueces del caso decidieron otorgarle a Jacobo Valenciano la medida de detención domiciliaria, manteniendo abierta la investigación penal para el seguimiento del expediente.

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