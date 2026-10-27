Familia del profesor Neill Cubides pide justicia por el crimen: implicados podrían quedar libres

Tras casi diez meses del atroz homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, la indignación y el dolor continúan embargando a sus seres queridos. Aunque se esperaba que la captura de cuatro presuntos implicados terminara en justicia, la familia de la víctima vive actualmente una angustiosa incertidumbre jurídica.



La familia del reconocido docente de la Universidad del Externado de Colombia y exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación hace un desesperado clamor público ante el evidente estancamiento del proceso judicial, el cual amenaza con dejar en libertad a los procesados por vencimiento de términos pese a que las detenciones se ejecutaron hace siete meses.



Esposa de Neill Felipe Cubides pide celeridad en la justicia por el crimen

En medio de esta dolorosa espera, Denis Alfaro, esposa del profesor Neill Cubides, rompió el silencio ante las cámaras de Noticias Caracol para denunciar la falta de celeridad judicial. Alfaro manifestó con indignación que la justicia no está actuando con la firmeza requerida ante la peligrosidad de la estructura criminal. "Llevamos siete meses después de las primeras capturas, hay más miembros de esa banda que siguen libres que pueden seguir robando, torturando, asesinando", sostuvo la esposa de la víctima.

Asimismo, la mujer reveló preocupantes detalles sobre los beneficios judiciales de los que gozan algunos de los criminales vinculados al caso: "El cabecilla de esta banda tiene detención domiciliaria. Hay uno de los implicados que, según el señor alcalde en una de las entrevistas, salió por vencimiento de términos en diciembre del 2025, ¿para qué? Para asesinar a mi esposo. No podemos dejar que eso siga pasando, no podemos dejar que esas personas sigan asesinando padres, asesinando esposos".

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Con la voz quebrada, Denis Alfaro calificó a los agresores como "gente sin corazón, como si la vida no valiera nada". Además, expuso el devastador impacto emocional que el asesinato ha causado en su pequeño hijo, quien vive atormentado por un sentimiento de culpa infundado: "Mi niño se echa la culpa del asesinato de su papá. Mi niño llora todas las noches por culpa de estos delincuentes, echándose él la culpa por estar enfermo, porque nosotros lo llevamos a la clínica. Un niño echándose la culpa de todo lo atroz que hicieron estos señores".



¿Cómo ocurrió el crimen del maestro Neill Cubides?

El crimen contra Neill Felipe Cubides Ariza se desencadenó la noche del 15 de enero de 2026, cuando el docente acudió junto con su esposa a la Clínica El Country en Bogotá debido a quebrantos de salud de su hijo. Mientras Denis permaneció en el centro asistencial cuidando al menor, el profesor salió del lugar para regresar a casa. A las 10:07 p. m., abordó un servicio de taxi en la carrera 15 con calle 84 y esa fue la última vez que se le vio con vida.



Las investigaciones oficiales determinaron que, metros más adelante de haber abordado el vehículo, otros hombres se subieron violentamente al taxi para intimidar al docente. Durante una hora y media, el profesor fue sometido a un brutal 'paseo millonario' en el que los delincuentes lo golpearon violentamente en la cabeza, el rostro y los antebrazos, lo hirieron en cinco oportunidades con un arma cortopunzante y finalmente lo asfixiaron hasta quitarle la vida.



Tras quitarle la vida, trasladaron su cuerpo hasta la localidad de Usme, a la altura del kilómetro 2 de la antigua Vía al Llano, donde abandonaron e incineraron sus restos. De forma paralela, otros cómplices realizaron transacciones bancarias. La primera fue por $2.000.000 en el sur de Bogotá. En total, ejecutaron 11 transacciones hurtando $8.405.000, además de apoderarse de pertenencias personales evaluadas en $2.750.000 (billetera, celular, audífonos y chaqueta).

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Dos meses después del hecho, el 25 de marzo de 2026, las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes de la banda conocida como 'Los Camaleones', identificados con los alias de 'Cabezón', 'Pipo', 'Pecueca' y 'Chirri'. La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado, y alteramiento, ocultamiento y destrucción de material probatorio; cargos que no fueron aceptados por los procesados.

Un elemento clave revelado en la investigación es que los taxis utilizados para secuestrar, torturar y asesinar al profesor Cubides pertenecen al mismo propietario de los taxis empleados en otro 'paseo millonario' del que fue víctima Diana Ospina el 22 de febrero de ese mismo año.

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Ante la inminencia de que el caso quede sin sanción, Denis Alfaro hizo un vehemente llamado a las máximas autoridades del país para que intervengan y eviten la impunidad:"Yo les pido a los señores jueces, fiscales, al señor alcalde, al señor procurador —donde mi esposo laboró más de 17 años— y hasta el mismo señor presidente, les pido justicia. Les pido que por favor se condenen estos delincuentes, les pido que por favor se capture al resto de la banda y se investigue al dueño de los taxis".

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