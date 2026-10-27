Presidente Abelardo de la Espriella ha firmado 147 extradiciones en 80 días de gobierno

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, destacó en sus redes sociales que en 80 días de su gobierno ha firmado la orden de 147 extradiciones. El mandatario destacó que tan solo el lunes 26 de octubre se llevaron a cabo cinco de estos procesos jurídicos de cooperación internacional.



En una publicación en su cuenta oficial de X, De la Espriella anunció a los colombianos con orgullo esta cifra de extradiciones en menos de tres meses de su llegada a la Presidencia de la República. Además, aseguró que "el número seguirá en aumento".

Al posteo sumó un video en el que dio más detalles sobre su intención de reforzar la cooperación internacional y garantizar la seguridad nacional con estas acciones. "Seguimos haciendo lo que hay que hacer, luchando contra el crimen transnacional", expresó.

Ya he firmado 147 extradiciones en 80 días de la Era del Tigre.



¡El número seguirá en aumento!



¡Firme por la Patria!



¡Viva Cristo Rey!



(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/MlYjLFz6NE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

Publicidad

Por el momento, la cifra de 147 extradiciones representa que, en promedio, el Gobierno de De la Espriella ha autorizado dos deportaciones a diario. La estrategia se ha enfocado en cabecillas de estructuras de crimen transnacional, narcotráfico y lavado de activos. Tan solo el pasado viernes 23 de octubre el mandatario firmó 11 nuevas extradiciones.



"La extradición seguirá siendo una de nuestras herramientas más contundentes para combatir la impunidad y garantizar que los criminales respondan ante la justicia", aseguró el Presidente de la República en otra de sus publicaciones en redes sociales.



Algunas de las extradiciones más importantes del Gobierno de De la Espriella

Algunas de las extradiciones más sonadas durante los primeros meses del mandato de Abelardo de la Espriella en Colombia han sido las de Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, y la de Giovanni Andrés Rojas, conocido en el mundo delictivo como alias Araña. Ambos excabecillas de las disidencias de las FARC fueron extraditados en los últimos meses hacia los Estados Unidos.



'Mocho Olmedo' era el segundo o tercer cabecilla al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, mientras que 'Araña' era el máximo cabecilla de la estructura disidente conocida como Comandos de la Frontera.

Publicidad

El primero fue capturado en febrero de 2025 y generó una fuerte tormenta institucional; hasta que finalmente fue entregado formalmente a agentes de la DEA en octubre de 2026. Es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos trasnacional. Alias Araña, por su parte, fue entregado a una corte federal estadounidense semanas antes de la de 'Mocho Olmedo'.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co