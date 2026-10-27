Renuncia masiva en hospital de Suárez, Cauca, tras asesinato de un paciente: esto dijo el alcalde

El asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez , en el norte del Cauca, ocurrido el 26 de octubre, generó cambios en la prestación de los servicios de salud y llevó al personal de la institución a exigir garantías de seguridad.

La víctima fue identificada como Javier Antonio Delgado Carabalí, de 40 años, quien recibía atención médica por una lesión en el tobillo. Según la información conocida, hacia las 11:00 de la mañana, hombres armados que vestían prendas militares ingresaron por la fuerza al centro asistencial y le dispararon en diez ocasiones.

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Tras lo ocurrido, se reportaron renuncias de trabajadores y la suspensión temporal de algunos servicios. La secretaria de Salud departamental, Carolina Camargo, señaló que las autoridades buscan mantener abierta la institución, mientras médicos, enfermeras y personal administrativo piden condiciones de seguridad para continuar con sus labores.



El alcalde de Suárez, Cauca, César Cerón, se refirió a la situación en diálogo con Noticias Caracol y rechazó los hechos de violencia registrados en el municipio. El mandatario también indicó que, hasta el momento, no se ha establecido quiénes fueron las personas que ingresaron al hospital y cometieron el ataque.



¿Cómo está la seguridad en el hospital de Suárez, Cauca?

Durante su intervención, el alcalde explicó que el municipio enfrenta dificultades de orden público y señaló que la falta de comunicación en distintos sectores afectó la capacidad de respuesta ante el ataque. "El municipio tiene una situacion muy compleja", afirmó el mandatario al referirse a las condiciones de seguridad que enfrenta la población.



El alcalde también mencionó que, al momento de los hechos, se había interrumpido el servicio de energía eléctrica, una circunstancia que, según explicó, incidió en las condiciones en las que ocurrió el ataque. "En ese momento se habia ido el fluido electrico", señaló.

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Las circunstancias del asesinato continúan bajo investigación. El alcalde indicó que entre las primeras hipótesis se contempla la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un ajuste de cuentas, pero aclaró que no existe una conclusión confirmada sobre los motivos del crimen.

Por esta razón, pidió prudencia frente a las versiones que circulan y respeto por las personas afectadas mientras avanzan las investigaciones de las autoridades.



Renuncias de personal médico y suspensión de servicios en Suárez

Después del asesinato, la atención en el hospital quedó condicionada por la salida de trabajadores y la falta de personal para cubrir algunos servicios. La situación generó preocupación por la capacidad de respuesta de la institución ante las necesidades de salud de los habitantes.

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Ante esta situación, los pacientes que requieren atención de urgencias o servicios que no pueden prestarse en el municipio están siendo trasladados a Timba, Cauca, según la información suministrada sobre las medidas adoptadas. Mientras tanto, las enfermeras que permanecen en Suárez continúan brindando atención a la comunidad.

La Secretaría de Salud departamental busca que el centro asistencial siga funcionando, mientras se adelantan acciones para acompañar a los trabajadores afectados y evaluar las condiciones necesarias para mantener la prestación de los servicios.

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Por su parte, la subregión Norte 1 participa en la convocatoria de una asamblea permanente para atender al personal afectado y brindar acompañamiento psicosocial, en medio de la situación que atraviesa la institución.



Alcalde de Suárez pide presencia de la Fuerza Pública

Ante los hechos registrados, el alcalde hizo un llamado al Gobierno nacional para que aumente la presencia de la Fuerza Pública en el municipio y adopte medidas que respondan a las condiciones de seguridad de la población.

El mandatario también pidió un "trato especial" para Suárez, al considerar que la situación de orden público requiere atención y acompañamiento institucional.

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"Volvemos a ser noticias y no por algo positivo sino por algo negativo", puntualizó el mandatario al referirse a las consecuencias de los hechos violentos para la imagen y la vida cotidiana del municipio.



Suárez, Cauca, enfrenta problemas de orden público

Suárez ha enfrentado situaciones de orden público relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial, la actividad minera y su ubicación como corredor de movilidad para estas estructuras.

Los hechos recientes han generado preocupación entre las autoridades y los habitantes, que piden medidas para proteger a la población civil y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como la atención en salud.

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El alcalde recordó que meses atrás se había registrado una disminución de los ataques contra la Fuerza Pública, aunque la situación actual vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de seguridad que enfrenta la región. "Hace dos o tres meses habían cesado los actos violentos a los que venía siendo objeto la Fuerza Pública", afirmó.

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