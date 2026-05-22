El robo que puso a Valentina Mor en la mira de las autoridades: más de 10 millones de pesos

En redes sociales ha causado conmoción la reciente captura de Valentina Velásquez, una influenciadora venezolana más conocida como Valentina Mor, en Medellín. La mujer se había hecho popular en las plataformas digitales por sus videos imitando el acento paisa y presumiendo grandes cantidades de dinero.

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Fueron precisamente sus videos virales mostrando una vida de excesos y lujos los que llevaron a las autoridades paisas a realizar un operativo para dar con la captura de la figura pública como presunta responsable de cometer hurtos a extranjeros y turistas en ciudades como Medellín y Cartagena. Todo empezó el pasado 1 de mayo, cuando la influencer fue capturada por primera vez en la capital antioqueña.



Así cayó Valentina Mor

El pasado 1 de mayo, las autoridades paisas recibieron una alerta por un millonario hurto del que fue víctima un extranjero que se encontraba visitando la ciudad. Las autoridades activaron los respectivos procedimientos al notar que se presentaban movimientos bancarios sospechosos y el uso irregular de tarjetas de crédito que pertenecían a un turista.

Según el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, "a este ciudadano le hurtaron más de 16 millones de pesos representados en divisas, moneda extranjera, relojes, joyas, los pasaportes y un equipo de telefonía móvil. De inmediato trazamos toda la ruta de escape".



Esa ruta llevó a unos agentes que realizaban labores de patrullaje en el barrio Colón a identificar un vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables del hurto. En el carro iba Valentina Mor con dos hombres, uno de ellos un "bandido extraditable", según detalló el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.



Fue en ese momento que el nombre de Valentina Mor se hizo aún más popular en las redes sociales de Medellín y Colombia, pues minutos antes de ser capturada la influencer había publicado unos videos con fajos de billetes de 100 dólares y 100.000 pesos colombianos. Las autoridades detallaron en ese operativo que la mujer fue capturada con los documentos de un ciudadano estadounidense en su poder y dinero en efectivo.

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Valentina Mor y sus cómplices fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección (CTP), pues cuando fueron detenidos en el barrio Colón la comunidad intentó golpearlos. Según la investigación, ese día la influencer le robó a su víctima 3.000 dólares (11.000.000 de pesos aproximadamente), $1,000.000 de pesos colombianos, tres relojes y unas gafas.

A pesar de esto, días después la noticia que indignó a los paisas y a todo el país fue que la influencer fue dejada en libertad. Según las autoridades, esto se dio porque "ninguna persona interpuso denuncia formal, por lo que no se realizaron capturas judiciales".

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Esto no detuvo a las autoridades, quienes señalaron que tras ser dejada en libertad la mujer habría seguido con su actuar delictivo y "se burlaba de las autoridades en sus videos posando con dinero en efectivo", agregó el secretario Villa Mejía. Fue por eso que, mediante una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín, fue capturada nuevamente el jueves 21 de mayo.

En medio del allanamiento, detalló, se recuperaron objetos de valor que presuntamente le había sustraído a sus víctimas. El secretario de Seguridad paisa señaló que Valentina Mor fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado. "Se dedicaba a identificar y acercarse a las víctimas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias" y que presuntamente utilizaba sustancias psicoactivas "para poner en estado de indefensión a sus víctimas".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co