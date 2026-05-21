Capturan en Medellín a Valentina Mor, influenciadora señalada de robar a turistas

Las autoridades de Medellín han confirmado en las últimas horas la captura de una influenciadora conocida como Valentina Mor Velásquez, señalada de participar en hurtos contra extranjeros en Medellín y Cartagena. La mujer ya había sido capturada semanas atrás, pero ante la falta de una denuncia formal fue dejada en libertad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que la mujer presuntamente utilizaba sustancias psicoactivas "para poner en estado de indefención a sus víctimas", principalmente ciudadanos extranjeros.



Lo que se sabe sobre Valentina Mor

La captura de la mujer se logró mediante una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín. Esto ocurrió luego de que las autoridades la capturaran el pasado 1 de mayo y la mujer se hiciera viral por burlarse de los policías, posando en las fotos de registro.

Villa Mejía recordó que "se burlaba de las autoridades en sus videos posando con dinero en efectivo y fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable hace unos días". En medio del allanamiento, detalló, se recuperaron objetos de valor que presuntamente le había sustraído a sus víctimas.



Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña, Valentina Mor, de nacionalidad extranjera, "se dedicaba a identificar y acercarse a las víctimas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias". La mujer se hizo popular en redes sociales por sus videos imitando el acento paisa y presumiendo fajos de billetes colombianos y dólares en señal de victoria.



Las autoridades detallaron que Valentina Mor fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles víctimas y otros hechos asociados a esta modalidad delictiva.



Valentina Mor ya había sido capturada

El 1 de mayo Valentina Mor ya había sido detenida por la policía de Medellín en medio de un procedimiento policial en el barrio Colón. En ese momento la mujer fue señalada de un presunto intento de hurto contra un ciudadano extranjero.

Publicidad

Los informes preliminares de las autoridades indicaron que oficiales que realizaban labores de patrullaje interceptaron un vehículo en el que viajaban Velásquez y dos hombres. La detención se dio porque, aparentemente, los ocupantes presentaban estado de embriaguez.

Además, había una alerta contra estas personas por movimientos bancarios sospechosos y el uso irregular de tarjetas de crédito que pertenecían a un turista extranjero. En el lugar, algunos ciudadanos intentaron golpear a los implicados, por lo que las autoridades los trasladaron al Centro de Traslado por Protección (CTP).

Publicidad

Sin embargo, momentos más tarde Valentina Mor fue dejada en libertad por que "ninguna persona interpuso denuncia formal, por lo que no se realizaron capturas judiciales", según señaló información oficial de las autoridades.

En 2023, la mujer ya había estado vinculada a un incidente similar en El Laguito, Cartagena, donde las cámaras de seguridad de un establecimiento la captaron intentando sustraer elementos de valor como un computador portátil y un reloj de alta gama. A pesar de ser detenida y que los objetos fueron recuperados, también recuperó su libertad tiempo después.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzalez@caracoltv.com.co