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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Envían a prisión a hombre señalado por homicidio en estación de Policía de Medellín

Envían a prisión a hombre señalado por homicidio en estación de Policía de Medellín

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2021 en una celda de la estación de Policía del barrio Doce de Octubre. La víctima murió por estrangulamiento. El hombre no aceptó los cargos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Envían a prisión a hombre señalado por homicidio en estación de Policía de Medellín
Murió por estrangulamiento -
Fiscalía General de la Nación

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Correa Vergara, de 44 años, señalado por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre ocurrido en una estación de Policía de Medellín, Antioquia.

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La decisión judicial se produjo por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación por los hechos registrados el 4 de septiembre de 2021 en una celda de la estación de Policía del barrio Doce de Octubre, en el noroccidente de Medellín.

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De acuerdo con la investigación, varios reclusos habrían participado en una agresión contra la víctima. Según la información entregada por la Fiscalía, los hombres, al parecer, amarraron y golpearon al hombre dentro de la celda y posteriormente lo habrían asfixiado utilizando una bolsa plástica que le habrían colocado en la cabeza.

El dictamen de Medicina Legal estableció que la víctima murió como consecuencia de estrangulamiento y sofocación.

La investigación fue coordinada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

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Dentro de las actuaciones adelantadas por las autoridades se estableció que la víctima había ingresado a la estación de Policía cuatro días antes de su muerte. Además, la Fiscalía señaló que el hombre padecía esquizofrenia.

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Por estos hechos, Luis Fernando Correa Vergara fue presentado ante la justicia e imputado por el delito de homicidio agravado. Durante la audiencia, el señalado no aceptó el cargo.

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El homicidio agravado es una forma de asesinato que contempla circunstancias específicas que aumentan la gravedad del delito, como cometerlo contra una persona protegida, por motivos de odio, con sevicia o con el propósito de ocultar otro delito. En Colombia, esta conducta está regulada en el artículo 104 del Código Penal, que establece penas de 400 a 700 meses de prisión, por lo que este hombre pod´ria enfrentar aproximadamente de 33 a 58 años, dependiendo de las circunstancias que configuren la agravación. Eso lo determinará un juez.

La medida de aseguramiento en centro carcelario significa que Correa Vergara deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra, en el marco de la investigación por el homicidio ocurrido en la estación de Policía del barrio Doce de Octubre.

La Fiscalía también informó que, por los mismos hechos y por el mismo delito de homicidio agravado, ya fueron judicializados otros cuatro hombres.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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