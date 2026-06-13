Envían a prisión a los tres presuntos implicados en el asesinato del periodista Cristian Herrera

Las investigaciones por el homicidio del periodista Cristian Hernando Herrera continúan avanzando en Norte de Santander. La Fiscalía General de la Nación informó que las tres personas señaladas de participar en el crimen del comunicador fueron judicializadas y enviadas a prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

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La decisión fue adoptada por una juez de control de garantías de Cúcuta, que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quienes serían los presuntos responsables de intervenir en la planeación y ejecución del ataque ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de la capital nortesantandereana.

El caso ha generado especial atención debido a que, según las líneas investigativas de la Fiscalía, el homicidio estaría relacionado con la actividad periodística de la víctima y con amenazas que previamente habría recibido por parte de una estructura delincuencial conocida como ‘La Familia de la P’.



¿Cómo se logró identificar a los presuntos responsables?

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, las labores de policía judicial y la recolección de elementos materiales probatorios permitieron establecer los movimientos que habrían realizado los ahora procesados antes y durante la comisión del crimen.



Según el ente acusador, Wilmer Portillo González habría realizado seguimientos al periodista en diferentes lugares que frecuentaba y en las inmediaciones de su residencia. Para ello, presuntamente utilizó un taxi desde el cual vigilaba los desplazamientos de la víctima.

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Las investigaciones indican además que posteriormente se habría reunido con Angélica Vesga Arenas y que ambos realizaron labores de observación y monitoreo cerca de la vivienda del comunicador con el propósito de alertar sobre el momento oportuno para ejecutar el ataque.

La Fiscalía sostiene que, una vez obtenida la información sobre la ubicación del periodista, John Sebastián Duque Andrade llegó al lugar en motocicleta y, sin descender del vehículo, presuntamente disparó contra Cristian Herrera antes de escapar.

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Tras resultar herido, el periodista fue auxiliado y trasladado en ambulancia para recibir atención médica. Sin embargo, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

Uno de los aspectos fundamentales para el avance del caso fue el análisis de cientos de horas de grabaciones obtenidas a través de cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con información conocida durante la investigación, los registros audiovisuales permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos implicados y seguir la ruta que habrían utilizado antes y después del atentado.

Las autoridades señalaron que más de 400 horas de grabaciones fueron examinadas por los investigadores para identificar a los sospechosos y obtener evidencias que respaldaran las capturas y la posterior judicialización.

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A estos elementos se sumaron otras pruebas recopiladas por los organismos judiciales, que permitieron establecer la posible participación de los tres procesados en la materialización del crimen.

No aceptaron los cargos

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres procesados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

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Sin embargo, durante las audiencias preliminares, los señalados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Pese a ello, la juez de control de garantías consideró procedente imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.

Además, durante las diligencias fueron avaladas varias medidas de incautación que incluyen un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

Aunque la captura y judicialización de estas tres personas representa un avance significativo en el esclarecimiento del caso, las autoridades continúan trabajando para determinar quiénes habrían ordenado el asesinato del periodista.

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La Fiscalía sostiene que el crimen estaría relacionado con el ejercicio profesional de Cristian Herrera y con amenazas previas atribuidas a la organización delincuencial de ‘La Familia de la P’.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

