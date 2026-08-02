Videos virales de perros "monaguillos" que participan en las misas de iglesia de Villavicencio

Dos perros acompañan al padre de la iglesia Santo Domingo Sabio en Villavicencio, Meta, a oficiar todas las misas. Incluso, en medio del canto de los feligreses, los caninos aúllan como si también cantaran. El padre Carlos Mario Peña antes de salir a oficiar la misa se pone su vestidura litúrgica y al ingreso de la iglesia siempre va acompañado de Luna y Simón, dos perros que están junto a él en cada eucaristía desde hace más de 6 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Me acompañan en la oficina, me acompañan en el baño y en las ceremonias, en las eucaristías ellos siempre están conmigo”, relató para Noticias Caracol en párroco de la iglesia, Carlos Mario Peña. Los animales se sientan a escuchar la palabra de Dios siempre a su lado.

Lo que más llama la atención de los feligreses es que cuando inician los cantos de alabanza los caninos aúllan al pie de la guitarra. “Es algo hermoso mirar que ellos también agradan a Dios. Es su forma de ellos agradarle a Dios por medio del canto”, aseguró Yolanda Acosta, una de las feligresas. “Las criaturas, los mismos animales que fueron creados por Dios, llamados también a alabar a Dios y pienso que eso es lo que hace Simón y eso es lo que hace Luna”, añadió el párroco. En videos que el padre sube a las redes sociales se ve a Simón cuando el padre está arrodillado orando y el perro también se hinca junto a él, incluso sus patas delanteras también las pone en modo de oración.



“En ese momento yo fui a hacerle oración a la niña porque me pidieron que le hiciera oración porque tenía algún dolor, en fin, y le impuse mis manos. Y cuando vimos en algún momento que Simón también tuvo ese gesto de subirle la manito y como que decirle: ‘Aquí estamos orando por ti’", relató el padre. Luna y Simón son madre e hijo, y parecen monaguillos de la Iglesia Santo Domingo Sabio. Ambos animales son los amigos inseparables del padre Carlos Mario Peña y casi nunca fallan a la eucaristía.

