Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Epa Colombia podrá seguir viendo a su hija con normalidad tras hallazgo de teléfono en su celda?

¿Epa Colombia podrá seguir viendo a su hija con normalidad tras hallazgo de teléfono en su celda?

El abogado de Daneidy Barrera, además, explicó si existe la posibilidad de que la reclusa regrese a El Buen Pastor, de donde salió por problemas de convivencia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 07, 2025 01:14 p. m.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia -
Colprensa