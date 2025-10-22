En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Denuncian a subintendente de la Policía por acoso sexual: habría cometido el hecho en un ascensor

Denuncian a subintendente de la Policía por acoso sexual: habría cometido el hecho en un ascensor

La Procuraduría abrió una investigación después de recibir denuncias de acoso sexual por parte de un subintendente de la Policía a una subalterna de la misma institución.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Denuncian a subintendente de la Policía por acoso sexual: habría cometido el hecho en un ascensor
Fotografía de uniformado de la Policía.
Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad