Esta es la millonaria multa si la Policía le pide identificarse y usted se niega, según la ley

La Policía Nacional realiza patrullajes diarios en diferentes zonas de Bogotá. Estas actividades incluyen presencia en estaciones de Transmilenio, puentes peatonales y calles principales, donde a veces se solicita la identificación a los ciudadanos. En algunas ocasiones, esta solicitud ha generado dudas sobre si es obligatorio mostrar la cédula y si es legal imponer sanciones en caso de no hacerlo.

Ante esta inquietud, Noticias Caracol consultó directamente a la Policía Nacional. La institución explicó que existen disposiciones en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia que respaldan este tipo de procedimientos. Además, aclararon que negarse a colaborar con el proceso de identificación puede considerarse un comportamiento contrario a la convivencia.

Según la Ley 1801 de 2016, en su artículo 35, los siguientes comportamientos afectan la relación entre ciudadanos y autoridades, por lo cual pueden ser sancionados con medidas correctivas:



Irrespetar a las autoridades de Policía. Incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de Policía. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a un procedimiento de identificación o individualización. Negarse a entregar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio o actividad cuando sea requerida. Ofrecer resistencia a la aplicación de una medida o a la utilización de un medio de Policía. Agredir o lanzar objetos o sustancias que representen peligro a las autoridades. Utilizar de forma inadecuada el sistema de número único de seguridad y emergencia.

¿Es obligatorio portar la cédula?

El mismo artículo indica que obstaculizar un procedimiento de identificación puede derivar en una multa tipo 4. Esta sanción equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $1.361.408 COP para el año 2025. Sin embargo, la norma no establece una sanción específica por no portar la cédula física, sino por impedir el proceso de identificación.



¿En qué casos no aplica la multa?

Si una persona no tiene su cédula en físico, pero proporciona su número, muestra una copia digital, permite verificar su identidad por otros medios o autoriza a un tercero a acercar el documento, no estaría incurriendo en una falta. El criterio clave que evalúan las autoridades es la disposición a colaborar en el proceso de verificación, más allá de la posesión material del documento.



¿Qué alternativas son válidas para identificarse?

La jurisprudencia ha reconocido que las copias digitales de la cédula, como una foto en el celular o una versión descargada desde la Registraduría, pueden ser válidas para efectos de identificación. Además, otros documentos oficiales como la licencia de conducción también pueden servir para verificar la identidad, especialmente si contienen el número de cédula y otros datos personales.

En contextos como controles de tránsito, la licencia de conducción es obligatoria, y en muchos casos su presentación puede suplir la necesidad de mostrar la cédula. Sin embargo, en procedimientos policiales generales, la cédula sigue siendo el documento principal, por lo que contar con una copia digital puede evitar inconvenientes.



¿Qué hacer si un policía insiste en multarlo?

Si un agente de policía insiste en imponer una multa por no portar la cédula, el ciudadano tiene derecho a no firmar el comparendo y a presentar una tutela o recurso administrativo. Es importante documentar el procedimiento, anotar el nombre del agente y, si es posible, grabar la interacción. La Corte ha sido clara en que no se puede sancionar una conducta que no está expresamente prohibida por la ley.

Además, si el ciudadano demuestra que ofreció medios razonables para identificarse, como una copia digital o la presencia de un testigo, la sanción puede ser anulada por vía judicial. La clave está en conocer los derechos y actuar con respeto, pero también con firmeza ante posibles abusos de autoridad.



¿Por qué la Policía pide la cédula o datos de identificación?

Se trata de una herramienta clave para cumplir con funciones de seguridad, control y prevención. Identificar a una persona permite verificar si tiene antecedentes judiciales, si está involucrada en procesos legales o si hay requerimientos pendientes por parte de la justicia.

Además, en contextos de operativos de seguridad, manifestaciones, controles de tránsito o investigaciones en curso, la identificación ayuda a mantener el orden y prevenir delitos. También es útil para proteger a la misma ciudadanía, por ejemplo, en casos de personas desaparecidas, menores de edad sin acompañante o ciudadanos en estado de vulnerabilidad.

La ley colombiana, a través del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, establece que los ciudadanos deben facilitar su identificación cuando son requeridos por las autoridades. Pero esto no significa que estén obligados a portar la cédulafísica en todo momento. Lo que se exige es la colaboración con el procedimiento, no necesariamente el documento en sí.



Recomendaciones prácticas

Siempre que sea posible, lleve su cédula física, especialmente en zonas de alta vigilancia o durante eventos públicos.

Guarde una copia digital de su cédula en su celular, preferiblemente en una carpeta de fácil acceso.

Memorice su número de cédula y otros datos clave como la fecha de expedición.

Si es detenido sin el documento, colabore con el procedimiento y ofrezca alternativas para su identificación.

En caso de sanción injusta, no firme el comparendo y busque asesoría legal para presentar una tutela.

¿Cómo identificar a un policía legal y evitar estafas?

En los últimos años, se han reportado múltiples casos de personas que se hacen pasar por policías para cometer robos o extorsiones. Por eso, es fundamental saber cómo reconocer a un verdadero miembro de la Policía Nacional de Colombia. Un policía legal debe portar:



Uniforme completo y en buen estado, con insignias visibles de la institución.

Nombre y número de identificación claramente visibles en el uniforme.

Carné institucional, que debe mostrar si se le solicita.

Vehículos oficiales con placas institucionales y, en muchos casos, códigos QR verificables.

Además, la Policía Nacional habilitó una herramienta digital para verificar la identidad de sus funcionarios. Para usarla:



Ingrese a la página web de la Polícia Nacional. Deslícese y encontrará 'Portal del Servicio al Ciudadano.' Ingrese a la sección 'Consulta de medidas correctivas.' Seleccione la opción 'Validar funcionario.' Digite los datos del agente: número de cédula, placa y número de carné.

Si el agente no aparece registrado, o se niega a identificarse, debe reportarlo de inmediato a la línea 123 o al número nacional 018000 - 910112.

