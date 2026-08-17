"Estamos vivos de milagro”: hombre que vivió terremoto mientras trabajaba en una construcción

Duván Castillo se encontraba en el décimo piso de una construcción en Pereira cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia. El trabajador hacía parte del grupo que se preparaba para fundir una placa cuando el movimiento comenzó y obligó a todos los presentes a buscar protección dentro de la estructura.

El hombre relató para Noticias Caracol En Vivo que en ese momento no hubo tiempo para reaccionar de otra manera. “Nosotros íbamos a empezar a fundir, ya teníamos todo listo, y no, pues no dio tiempo de nada, solo de pegarnos contra la estructura, y no, terrible, terrible”, recordó.

La construcción en la que trabajaba Duván corresponde a una torre que tendrá entre 23 y 24 pisos terminados. Al momento del terremoto, los trabajadores estaban terminando la placa del décimo nivel, mientras la mayoría del personal permanecía en la parte superior debido a las labores que tenían previstas.



En el momento del terremoto, también había un operador en la grúa de la obra, quien se encontraba realizando sus labores mientras el resto de los trabajadores estaba en la parte superior de la construcción. Duván Castillo contó que el hombre logró evacuar y se encontraba bien, aunque quedó asustado por lo ocurrido.



“La torre se tambaleó”

Uno de los momentos que más recuerda Duván fue observar cómo la estructura se movía durante el terremoto. Aunque inicialmente consideraba que estaban en un lugar seguro, la situación cambió cuando comenzó a ver afectaciones en construcciones cercanas.

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“La inseguridad empezó, total, cuando empezamos a ver que alrededor todo empezó a derrumbarse, muchas estructuras se derrumbaban”, relató.

El trabajador explicó que llegó a quedarse en estado de shock mientras esperaba que ocurriera lo peor. “Yo quedé en un shock que solo esperaba el golpe”, dijo.

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Según su relato, la torre en construcción se movió durante el sismo, pero no presentó daños visibles para ellos en ese momento. “La torre, pues, sí se tambaleó, se tambaleó, se tambaleó, pero la torre no se rajó ni nada, gracias a Dios”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que todavía no habían podido realizar una revisión completa de la estructura y que esperaban regresar a la obra para conocer su estado.



Cerca de 50 trabajadores estaban en la obra

Duván explicó que en el momento del terremoto se encontraban en la parte superior de la construcción alrededor de 40 o 50 trabajadores. Todos lograron salir ilesos después de la evacuación.

El trabajador destacó que el responsable de la obra permaneció con ellos durante el momento de mayor tensión y ayudó a mantenerlos unidos mientras esperaban poder bajar.

“Gracias a Dios no, no afectados, no, todos salimos ilesos, todos”, contó. La evacuación se realizó después de confirmar que todos los trabajadores estaban presentes. Duván recordó que, al salir de la construcción, se encontraron con una ciudad afectada por el terremoto.

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“Cuando nosotros salimos fue mucho peor porque estaba todo derrumbado, está terrible, la gente está en shock, todo el mundo está desesperado, gritando, llorando”, relató.

Al volver a observar las imágenes que registraron el momento del terremoto, Duván recordó nuevamente el miedo que experimentó mientras permanecía en el décimo piso.

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“No, terrible, nosotros estamos vivos, es de milagro”, manifestó al referirse a la experiencia y al hecho de que la estructura en la que trabajaba no colapsara. También explicó que durante el movimiento llegó un punto en el que no podía pensar con claridad.

“Yo llego a un punto que la mente me queda en blanco, como le digo, solo esperando el golpe, que se derribara y esperando el golpe, la caída”, recordó.

Duván explicó que los trabajadores habían recibido instrucciones para responder ante este tipo de situaciones. Según señaló, desde la inducción conocían los protocolos de evacuación y estos fueron aplicados durante el terremoto.

También destacó que, pese al miedo, la evacuación se desarrolló sin empujones ni desorden. “Todo el mundo asustado, pero muy ordenados. Nadie empujaba a nadie, todos ordenaditos”, afirmó.

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El trabajador contó además que regresará a la obra al día siguiente, aunque todavía esperaba conocer las condiciones en las que se encontraba la construcción y las instrucciones que recibirían.

Está dispuesto a ayudar en la reconstrucción

Duván aseguró que, si es requerido para apoyar las labores de reconstrucción de Pereira, está dispuesto a participar. “Estamos listos para las que sea, claro”, señaló.

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Ante la posibilidad de que lo llamen para colaborar en la reparación o reconstrucción de edificios afectados, fue directo: “Claro, yo Duván Castillo, sí, claro, disponible, dispuesto 100%”.

El trabajador también habló de su familia. Explicó que al regresar a su vivienda encontró que el barrio no había sufrido afectaciones como las que inicialmente temió encontrar.

“Yo pensé que cuando llegaba a la casa estaba todo derrumbado también, y no, gracias a Dios, pues prácticamente ninguna vivienda está así afectada”, contó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co