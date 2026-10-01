Investigación de caso ‘Jhon Calzones’ apunta a quién habría ordenado el atentado: los detalles

Un nuevo avance en la investigación sobre el asesinato de Jhon Jairo Torres, o ‘Jhon Calzones’, develó quién podría ser la persona que ordenó el atentado. La Fiscalía General de la Nación ha hecho seguimiento al caso y hoy dio a conocer que el joven que disparó la presunta arma homicida fue internado de manera preventiva tras haber comparecido ante un juez.



‘Jhon Calzones’ fue víctima de un atentado en su finca La Selvita el pasado 29 de septiembre. Allí funcionaba un punto de venta de productos cárnicos que en el momento del ataque estaba supervisando. Hasta allá llegaron dos hombres en motocicleta. El parrillero fue directamente hasta él y accionó su arma de fuego varias veces, impactando contra Torres, su aparente objetivo. Una vez terminó, el joven subió nuevamente a la moto y huyó con su cómplice. Ese mismo día, el gatillero fue capturado por las autoridades después de que el vehículo presentara fallas mecánicas. Torres, por su parte, fue trasladado al Hospital Regional de Orinoquía, donde intentaron salvarle la vida sin éxito. A raíz de su grave condición, la víctima falleció a las 12:33 p. m.

Jhon Jairo Torres era un comerciante y político muy conocido en la región del Casanare, sobre todo en Yopal. En esa ciudad inició su negocio como vendedor de ropa íntima (lo que le valió el apodo con el que muchos lo conocían). Poco a poco, pavimentó su camino hacia el reconocimiento popular con obras polémicas como la Ciudadela La Bendición. Más tarde, se lanzó a las elecciones para ser el alcalde y ganó estando en la cárcel, cumpliendo medida de aseguramiento preventiva por el delito de urbanización ilegal, en 2015. Solo estuvo dos años en el cargo debido a reiteradas suspensiones, hasta que finalmente fue inhabilitado. (Lea más aquí: ¿Quién era ‘Jhon Calzones’, el exalcalde asesinado en Yopal que ganó las elecciones desde la cárcel?)

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La Fiscalía revela quién podría haber ordenado el asesinato

Este 1 de octubre se conoció que las evidencias y elementos materiales probatorios que compiló la Fiscalía permitieron documentar la presunta participación que tuvo el adolescente de 17 años que figuró como el primer capturado y al parecer habría sido quien accionó el arma homicida. El menor fue retenido por la comunidad del sector rural de Yopal donde ocurrió el crimen, luego fue entregado a las autoridades.



El ente judicial dijo que ya tiene información preliminar que indicaría que el crimen contra ‘Jhon Calzones’ fue ordenado por una persona que se encuentra privada de la libertad. No obstante, la Fiscalía no precisó si este sujeto está en alguna prisión o en detención domiciliaria. Entre tanto, las actividades de la Policía Judicial están dirigidas a que haya más precisión sobre este dato que conformaría una de las líneas investigativas que hay del caso. (Le puede interesar: Revelan nuevos videos del atentado a ‘Jhon Calzones’: ¿qué se conoce del asesinato?)



Sobre el menor de edad implicado en el caso, un fiscal de la seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías. El togado le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El menor de edad se allanó a los cargos.

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Debido a que se trata de un menor de edad, este se encuentra cobijado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En ese sentido, el menor de edad tendrá que cumplir medida de internamiento preventivo en un centro especializado que no es una cárcel.

María Paula Rodríguez Rozo

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