Este fue el recorrido de embarcación colombiana atacada por Marina de Perú que dejó un civil muerto

Un ciudadano colombiano de 82 años, identificado como José Miguel Gutiérrez Baquero y propietario de una embarcación carguera, falleció tras recibir disparos de una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú que se encontraba en el río Putumayo, frontera natural entre los dos países, informó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

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Los hechos ocurrieron el domingo 12 de abril a las 9 de la noche, a la altura de la localidad de Marandúa, en el departamento de Amazonas, ubicada frente a El Estrecho (Perú), cuando la patrulla peruana reportó la presencia de una lancha y un bote de remos, y "en el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos", explicó el titular de la cartera de Defensa en X.

En los hechos también resultó herido un hijo de la víctima fatal y dos tripulantes fueron capturados. Un oficial peruano sufrió una herida leve y está fuera de peligro, según las autoridades de ese país.



El Gobierno nacional indicó que el colombiano herido fue trasladado a Bogotá para recibir atención médica "y salvaguardar su vida" en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana en la tarde del lunes. Ingresó con tres impactos de bala: en el hombro, en un miembro inferior y en el tórax.



Entretanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió a las autoridades peruanas el esclarecimiento de lo sucedido y solicitó a la Cancillería de ese país "informar sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la referida embarcación".

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"A su vez, el Consulado de Colombia en Iquitos inició las gestiones consulares pertinentes con el fin de brindar la asistencia y acompañamiento a los connacionales afectados", agregó.



¿Desde dónde zarpó la embarcación de carga colombiana y que llevaba?

Los hechos ocurrieron en el río Putumayo. El navío salió el pasado 5 de abril, a las 8 de la mañana, desde Puerto Asís hacia Puerto Leguízamo. Allí hicieron un primer control con las autoridades colombianas y luego llegaron a El Encanto, recorrido que dura entre 12 y 15 días.

El remolcador San José transportaba 250 toneladas de víveres como arroz, aceite, enlatados, azúcar y panela, así como maquinaria de oficina, de uso general y metales básicos.

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En el barco, que navegaba a menos de 10 km/h por el río, además del capitán asesinado iban un timonel, dos ayudantes fluviales y un piloto.

Al arribar al sitio conocido como El Estrecho, que es en la zona limítrofe con Perú, son interceptados por dos embarcaciones tipo piraña de la Armada de ese país. Se escucha un disparo y arranca una balacera.



El reclamo de la comunidad que fue testigo del ataque de la Marina de Perú al barco colombiano

“Baje el arma. Nosotros no estamos viniendo con armas”, se escucha en video grabado el día del ataque por la comunidad de la zona. Les reclamaban a los uniformados peruanos por el ataque a “unos civiles y los encienden a plomo. ¿Cómo se les va a ocurrir?”.

“Ahí hay un muerto. Bajen el arma”, insistían, mientras que una mujer manifestaba que había que denunciarlos porque “están amenazando aquí a gente humilde”.

Jesús Canchala, presidente de la Asociación de Transportadores Fluviales del Putumayo y el Amazonas, expresó su “gran preocupación” por un incidente que calificó como “uno de los más graves que ha ocurrido”, precisando que “no es el primero, han ocurrido más incidentes con las autoridades peruanas, pero este sí ya tiene involucrada una muerte de un propietario de embarcación”.



¿Qué pasó con los colombianos detenidos?

Canchala detalló que cuando los uniformados “terminan de hacer la agresión, ellos ingresan a la embarcación y capturan a dos marineros, los cuales fueron llevados a la base militar de Perú. Ellos al principio negaban tenerlos, que con ellos no estaban. Gracias a la Policía del mismo Perú se lograron sacar y los tienen en estos momentos la Policía de Perú”.

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Sin embargo, denunció que los connacionales han sido torturados y uno de ellos está “a punto de perder un ojo. Se encuentra en este momento en custodia de la Policía de Perú porque los catalogan como como subversivos, como terroristas”.

Indicó que las autoridades peruanas han dicho que “era una embarcación de dudosa procedencia”, pero “como se muestra la documentación, la embarcación es legal, salió con toda la documentación correspondiente del muelle de Puerto Asís con rumbo a Leticia, Amazonas”.

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También comentó de un incidente similar “con las autoridades ecuatorianas, también por la misma razón, estas embarcaciones son de una gran capacidad, de 300 toneladas, y cuando ellos llegan a tratar de hacer el control, quieren que esta embarcación de una vez haga su arribo y es muy difícil en el río hacer esto porque tiene que buscarse un lugar adecuado y tiene que haber unos protocolos, los cuales ellos desconocieron. Ellos violaron totalmente los tratados internacionales y desconocieron los protocolos de ingresar a una embarcación de bandera extranjera”.

“Cuando hacemos la declaración en puerto de zarpe, hacemos una declaración de negativos donde declaramos bajo gravedad de juramento que no llevamos ni armas ni ningún producto ilícito. Entonces ellos no van armados. Por eso le exigimos al Gobierno nacional que se inicie una investigación, que aclare estos hechos, que esta muerte no quede impune. Es un compañero de 82 años que había terminado su labor de piloto y estaba en su zona de descanto donde fue acribillado”, añadió.



Relaciones entre Colombia y Perú

Las relaciones entre ambos gobiernos ya se vieron afectadas en agosto de 2025 por una disputa en torno a la isla de Santa Rosa, ubicada en mitad del río Amazonas. (Lea también: Presidente Gustavo Petro considera que tensión con Perú por isla Santa Rosa será un proceso largo)

El presidente Gustavo Petro acusó entonces al Gobierno de Perú de apropiarse de "un territorio colombiano en la Amazonía" por la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, que incluye una isla fluvial surgida por cambios en el curso del río Amazonas con posterioridad al tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua. Santa Rosa de Loreto hace parte de la triple frontera del río Amazonas en ese punto junto a las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

El presidente Petro también atraviesa una crisis diplomática sin precendentes con Ecuador, que alega un descuido de Colombia en la seguridad fronteriza e impuso la semana pasada aranceles del 100% sobre las importaciones provenientes de ese país.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP/NOTICIAS CARACOL