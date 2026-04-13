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Ciudadano colombiano falleció y otro resultó herido tras disparos de la Marina de Guerra del Perú

El ministro de Defensa de Colombia confirmó que se mantiene comunicación con las autoridades de Perú para aclarar la situación entre la Marina de Guerra y las embarcaciones con ciudadanos colombianos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Ciudadano colombiano falleció y otro resultó herido tras disparos de la Marina de Guerra del Perú
Imagen de referencia del río Putumayo.
Wikimedia

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que miembros de la Marina de Guerra del Perú, durante labores de patrullaje, dispararon en contra de dos embarcaciones, resultando en la muerte de un ciudadano colombiano y otro más herido.

"En el río Putumayo, a la altura de Marandúa (Amazonas), población ubicada frente a El Estrecho (Perú), se tuvo conocimiento de que el domingo 12 de abril, hacia las 21:00 horas, una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú, en labores de patrullaje, reportó la presencia de dos embarcaciones (una lancha y un remesero). En el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos", explicó el ministro en una publicación en su cuenta de X.

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"Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación de carga. Así mismo, resultó herido uno de sus hijos, quien está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, Perú. Dos tripulantes de la embarcación también se encuentran detenidos por parte de las autoridades Peruanas", agregó el jefe de la cartera de defensa colombia.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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