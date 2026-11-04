Destruyeron la casa de su ex y fueron capturadas en flagrancia en El Peñol, Antioquia

Las autoridades en El Peñol, municipio de Antioquia, reportaron la captura en flagrancia de dos mujeres que presuntamente se pusieron de acuerdo para generar destrozos en la casa de un ex que tenían en común. La situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional por medio de una llamada que salió desde la residencia, alertando sobre lo ocurrido.



Las mujeres, originarias de Curumaní (Cesar) y Cartagena (Bolívar), ingresaron a la vivienda del afectado el pasado 3 de noviembre y empezaron a generar daños a los enseres y electrodomésticos del inmueble. La víctima fue quien hizo la llamada. Para cuando llegaron los uniformados que atendieron el reporte, encontraron a las dos mujeres saliendo del lugar y a la víctima en cuestión. De acuerdo con el reporte de la estación El Peñol, el afectado manifestó que las ciudadanas le dañaron sus pertenencias y, por lo tanto, deseaba interponer una denuncia. (Le puede interesar: Niña de 8 años reportada como desaparecida en Italia fue encontrada en un parque de Bogotá)

Por estos motivos, las dos mujeres fueron capturadas en flagrancia y trasladadas a las instalaciones policiales para ser judicializadas. En ese sentido, las dos serán dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de daño en bien ajeno.



Las dos tuvieron una relación con el afectado

El Colombiano pudo hablar con la víctima de este hecho y reveló que recién había terminado su relación con una de las capturadas, pero la mujer todavía conservaba las llaves de la vivienda, lo que habría facilitado su ingreso al inmueble. “Se aprovecharon de que tenían las llaves y entraron para comenzar a destruir todo lo que tenía: mi ropa, mis perfumes, una cadena de oro, unas gafas de marca, un bafle, los televisores y hasta un casco nuevo bastante costoso que no me había estrenado”, dijo al medio citado. (Lea también: Así intimidaba banda Satanás a conductores informales en Bogotá: un hombre y su hijo murieron)

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El entrevistado reconoció que ambas fueron sus parejas en dos momentos aparte, dos vínculos separados por años de diferencia. Según la denuncia de este hombre, su otra expareja, que habría hecho parte de este delito, habría atentado contra él y su carro.



¿Qué pasará con las dos capturadas?

Mientras se establecen las acciones legales correspondientes, se espera que las dos capturadas sean presentadas ante un juez de control de garantías, a quien le corresponde determinar si se impone alguna medida en contra de ellas por sus acciones.

María Paula Rodríguez Rozo

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