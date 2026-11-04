Secuestro de subteniente Camila Pantoja: comandante de FF. MM. exige pronta liberación incondicional

Las Fuerzas Militares de Colombia denunciaron en la noche de este 4 de noviembre que la subteniente María Camila Pantoja Hernández, del Grupo de Caballería del Ejército Nacional, fue secuestrada por presuntos integrantes del Eln en el departamento de Arauca. Una vez se tuvo conocimiento de su retención ilegal, las autoridades desplegaron sus capacidades a lo largo y ancho del territorio para poder dar pronto con su paradero. El mayor general Erik Rodríguez Aparicio, comandante general de las Fuerzas Militares, reaccionó al suceso.



“El secuestro es una práctica criminal que evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana. Pretender intimidar a nuestras Fuerzas Militares mediante estos actos constituye una grave violación de los derechos fundamentales. No doblegarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender a Colombia”, declaró el mayor general en sus redes sociales como rechazo al rapto de la subteniente.

Secuestro de subteniente del Ejército Nacional en Saravena, Arauca

De acuerdo con el reporte, la subteniente Pantoja se encontraba en el casco urbano del municipio de Saravena (Arauca) cuando dos presuntos integrantes del Eln, frente Domingo Laín Sáenz, la interceptaron en una motocicleta y se la llevaron. El Comando activó de manera urgente los protocolos de búsqueda y mecanismos de colaboración interinstitucional para poder establecer su paradero. En las labores están involucrados militares del Gaula, Policía Nacional, Armada y Fuerza Aérea Colombiana, quienes cubren vías terrestres y fluviales para dar con ella. Se especula que estas personas podrían tener el propósito de llevarse a la subteniente hacia Venezuela.

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Las acciones van en línea con el propósito manifestado por el comandante general. “Nuestra prioridad es lograr el regreso sano y salvo de la subteniente María Camila Pantoja Hernández”. El mayor general Rodríguez manifestó su solidaridad y la certeza de que no están solos mientras pasan los minutos llenos de incertidumbre, mezclados con el trabajo de la fuerza pública para encontrar a la uniformada que, al parecer, estaba vestida de civil en el momento del secuestro.



“A quienes la mantienen cautiva les exigimos su liberación inmediata e incondicional. No descansaremos hasta traer a nuestra oficial de regreso a casa y llevar ante la justicia a los responsables. Dios da la victoria a los valientes”, declaró la cabeza de las Fuerzas Militares.



El presidente Abelardo de la Espriella también reaccionó al secuestro de la subteniente Pantoja, el cual condenó y rechazó categóricamente. El mandatario aseguró que desde el Gobierno Nacional no se permitirá que se use el secuestro como una herramienta de intimidación a la fuerza pública y para desafiar al Estado colombiano y su autoridad en el territorio. A su vez, le lanzó una advertencia al Eln: “Se equivocaron de Gobierno”.

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La orden proferida desde Presidencia es que se desplieguen “todas las capacidades” del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional “para encontrarla y lograr su regreso sana y salva”.

María Paula Rodríguez Rozo

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