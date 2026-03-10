Esto se sabe sobre la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del Rey Vallenato Iván Zuleta

Una de las dinastías más representativas del vallenato atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, sobrina del acordeonero Iván Zuleta y familiar de Poncho Zuleta. La noticia ha generado conmoción en la ciudad de Valledupar y entre seguidores del folclor vallenato, quienes han expresado mensajes de solidaridad hacia la familia.



De acuerdo con lo reportado por medios regionales como El Heraldo, Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, falleció el pasado lunes 9 de marzo. Y la adolescente habría sido encontrada inconsciente dentro de su vivienda por sus familiares, quienes decidieron trasladarla de inmediato a un centro médico de la capital del Cesar.

La menor fue llevada a la Clínica Erasmo, donde el personal médico intentó realizar maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida, según informó el medio antes mencionado. Sin embargo, los profesionales de la salud confirmaron posteriormente que la joven había llegado sin signos vitales.

Según información preliminar que circula en medios locales, una de las hipótesis iniciales indica que la joven habría broncoaspirado mientras dormía. No obstante, el caso permanece bajo revisión de las autoridades mientras se desarrollan los estudios forenses necesarios.



Tras el fallecimiento, el cuerpo de la adolescente fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de realizar los análisis correspondientes para establecer con precisión lo ocurrido.



¿Qué dijo la familia Zuleta?

Aunque Iván Zuleta, tío de la menor no se ha pronunciado públicamente, figuras cercanas al ámbito cultural y musical del Caribe colombiano han enviado mensajes de condolencias a la familia. Entre ellos, el cantante Poncho Zuleta, también familiar de la adolescente, expresó públicamente su dolor a través de sus redes sociales.



“Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, escribió el artista.

En el mismo mensaje también envió palabras de fortaleza a los padres de la joven y a sus familiares más cercanos. “A sus padres Fabián y Katherine, a su hermana, a mi sobrino Iván Zuleta, su tío y a toda nuestra familia, les envío un abrazo lleno de amor y fortaleza en este momento tan difícil. Que Dios reciba a Daniela Isabel en su gloria y nos conceda la paz para aceptar su partida. Paz en su tumba. Que el Señor la tenga en su santa gloria”, añadió.

La comunidad educativa también expresó su pesar por la muerte de la estudiante. A través de un obituario institucional, el Gimnasio del Norte, instituto en el que estudiaba Daniela Isabel, lamentó el fallecimiento.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Daniela Isabel Zuleta Genecco. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad”, señaló la institución.

En el mismo mensaje, el colegio indicó que recordarán a la joven “con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, al tiempo que expresaron solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes. Posteriormente, la rectoría del plantel informó que el miércoles 11 de marzo no habrá clases como parte del acompañamiento a la familia en este momento de duelo. La decisión busca permitir que miembros de la comunidad educativa puedan participar en los actos de despedida y expresar su solidaridad.

Además, el colegio decretó cinco días de duelo institucional, periodo durante el cual se mantendrán únicamente las actividades académicas y las sesiones extracurriculares, mientras que otros eventos institucionales serán aplazados.



Hacía parte de una familia representativa del vallenato

Daniela Isabel Zuleta Gnecco pertenecía a dos familias ampliamente conocidas en el departamento del Cesar. Por un lado, era sobrina del acordeonero Iván Zuleta, quien alcanzó reconocimiento nacional tras coronarse como Rey Vallenato en la categoría profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en 2025.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, familiares, amigos y conocidos recuerdan a Daniela Isabel como una joven que, según quienes la conocieron, se caracterizaba por su alegría, su cercanía y el cariño que transmitía a quienes la rodeaban.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co