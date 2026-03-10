En vivo
BOGOTÁ  / Grave accidente en Tocancipá: conductor muere luego de que moto quedara incrustada en volqueta

Grave accidente en Tocancipá: conductor muere luego de que moto quedara incrustada en volqueta

El motociclista iba acompañado de una mujer, quien quedó herida y fue trasladada a un centro médico cercano. Policía dio a conocer primera hipótesis.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 10 de mar, 2026
Grave accidente en Tocancipá.
Grave accidente en Tocancipá.
Redes sociales

Un conductor falleció luego de un grave accidente en la vía entre Bogotá y Tunja, a la altura del municipio de Tocancipá, en la tarde de este martes 10 de marzo. Su motocicleta quedó incrustada en una volqueta, y la zona fue acordonada mientras se hacía el levantamiento del cuerpo y las unidades de criminalística investigaban lo sucedido.

El motociclista, identificado como Andrés Ortiz Nieto, iba acompañado de una mujer, Yineth Jasbleidy Ariza, quien quedó herida y fue trasladada a un centro médico cercano. En redes sociales se compartieron diversas imágenes y videos que muestran que la motocicleta resultó en la llanta del vehículo de carga pesada, y el cuerpo del conductor, debido a la gravedad del impacto, quedó con su cabeza sobre el asfalto.

El reporte oficial de la Policía de Tránsito indica que la volqueta iba transitando por el carril derecho cuando fue impactada en la parte posterior izquierda por la motocicleta. El conductor del vehículo de carga pesada fue identificado como Carlos Albeiro Delgado Arévalo, y fue trasladado a la clínica San Luis para realizar una prueba de embriaguez.

Por otro lado, la hipótesis que por el momento manejan las autoridades es que el conductor de la motocicleta, al parecer, no mantuvo la distancia de seguridad recomendada.

En esta misma zona, en horas de la mañana, se presentó otro siniestro vial a la altura del puente que desvía hacia Briceño. Dos motocicletas chocaron y uno de los conductores falleció en el lugar. La vía también fue acordonada y el cierre generó largos trancones en el sector.

De acuerdo con el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 8.697 muertes por siniestros en todo el país. De estos, el actor vial que más víctimas fatales tuvo fue el usuario de moto, con 5.516; le sigue el peatón, con 1.879; el usuario de vehículo individual, con 566; el usuario de bicicletas, con 365; el usuario de transporte de carga, con 193 y el usuario de transporte de pasajeros, con 124.

Las autoridades les recomiendan a los conductores, sobre todo de motocicletas, que respeten las normas de tránsito y los límites de velocidad, pues este factor es determinante con respecto a la gravedad de los siniestros y si hay víctimas fatales. Los motociclistas, los ciclistas y los peatones son los actores más vulnerables en las vías.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

