¿Habrá clase en colegios públicos de Bogotá este jueves 12 de marzo por paro? Distrito responde

Ante la incertidumbre generada por la convocatoria a jornadas de protesta para este jueves 12 de marzo impulsada por algunos sectores de docentes del Distrito, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación académica en las instituciones oficiales de la capital. La respuesta de la administración es clara: las clases en todos los colegios públicos de Bogotá se desarrollarán con normalidad.



El derecho a la educación como prioridad, según el Distrito

A pesar del llamado a movilizaciones por parte de algunos sectores docentes, el Distrito ha sido enfático en que el calendario escolar no debe verse interrumpido. En su pronunciamiento, la Secretaría manifestó su respeto por el derecho constitucional a la protesta; sin embargo, hizo un llamado a la responsabilidad social de los educadores.

"Invitamos a quienes decidan participar en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada, priorizando el derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y jóvenes, así como el respeto por el tiempo escolar", señaló la entidad.Esta postura busca evitar que miles de estudiantes pierdan horas de aprendizaje y que las familias bogotanas sufran desajustes en sus rutinas diarias por la falta de servicio educativo.

Para aquellos docentes que decidan sumarse a las jornadas de protesta dentro de su horario laboral, la Secretaría ha establecido una directriz estricta. El tiempo no laborado este jueves deberá ser recuperado de manera efectiva para no afectar el cumplimiento del año lectivo.



Fecha de reposición: los docentes que asistan al paro deberán reponer la jornada el próximo sábado 14 de marzo de 2026 .

los docentes que asistan al paro deberán reponer la jornada el próximo . Consecuencias administrativas: quienes opten por no asistir a las aulas el jueves y tampoco realicen la reposición programada para el sábado, se enfrentarán a las decisiones administrativas y sanciones correspondientes, conforme a la normatividad vigente.

Recomendaciones para padres y acudientes

Se recomienda a los padres de familia enviar a sus hijos a las instituciones educativas en los horarios habituales. Las directivas de cada colegio tienen la instrucción de garantizar la apertura de las sedes y la atención de los estudiantes.



Con esta medida, el Distrito busca equilibrar el respeto por las libertades sindicales con la obligación estatal de garantizar que el sistema educativo de Bogotá no se detenga.



NOTICIAS CARACOL DIGITAL