Esto significa que el volcán Puracé esté en alerta naranja, según el SGC: municipios en riesgo

El sistema de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano detectó en las últimas horas un aumento significativo en la actividad interna del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos, en el oriente del departamento del Cauca. Esta variación obligó a elevar el nivel de alerta a naranja, lo que indica cambios importantes en los parámetros monitoreados y una probabilidad mayor de que se presente un evento eruptivo, aunque sin la certeza de que ocurra a corto plazo.

De acuerdo con el reporte técnico, se han presentado señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos al interior del volcán, principalmente sismos tipo Tremor (TR) y de Largo Periodo (LP), relacionados con la salida continua de gases volcánicos. Estas manifestaciones han venido acompañadas de emisiones intermitentes de ceniza fina y columnas de gases que han alcanzado alturas entre los 500 metros y hasta 1,4 kilómetros sobre la cima.

Uno de los eventos más relevantes se registró en la madrugada del 30 de noviembre, cuando se observó un tremor volcánico continuo que generó una columna de gases y cenizas de más de 500 metros de altura. Debido a las condiciones climáticas, no fue posible determinar con precisión la altura total de la columna en todas las cámaras de vigilancia instaladas en el edificio volcánico. En este mismo periodo, el SGC emitió más de 20 alertas a la Aeronáutica Civil por la posible afectación de cenizas en las rutas aéreas.



La dispersión del material volcánico ha estado influenciada por el régimen de vientos, lo que ha permitido que se registren reportes de caída de ceniza muy fina y olor a azufre en zonas como la vereda Río Negro, en el corregimiento de Paletará, así como en sectores de Mina de Azufre, Agua Hirviendo, la vía hacia Totoró y en el norte de la ciudad de Popayán.



¿Por qué el Puracé está en alerta naranja y qué significa?

La alerta naranja fue declarada debido a la intensa actividad sísmica registrada, que empezó a incrementarse desde el pasado martes, con sismos cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. Estos movimientos están localizados en niveles superficiales bajo el cráter y se asocian con el movimiento de fluidos y magma. De hecho, el Puracé es uno de los volcanes más activos y mejor instrumentados del país con 97 estaciones de monitoreo.



La alerta naranja corresponde a un estado en el que el volcán presenta cambios importantes en su comportamiento: aumento de sismos, emisiones de gases, ceniza o deformaciones del terreno. Este nivel implica una mayor posibilidad de erupción en comparación con la alerta amarilla, pero no indica que el evento sea inminente. También significa que las autoridades deben intensificar la vigilancia, fortalecer los planes de contingencia, preparar posibles evacuaciones y mantener informada a la población en tiempo real.

Mientras se mantenga la alerta naranja, es normal que se presenten fluctuaciones en los niveles de actividad. En algunos momentos el volcán puede mostrar disminuciones respecto a días anteriores, pero esto no implica necesariamente que haya retomado un estado estable. Para que el nivel de alerta descienda nuevamente a amarillo, se requiere un periodo prolongado de estabilidad que permita evaluar con certeza la tendencia del volcán.



Municipios con la mayor afectación por alerta naranja

Tras el cambio de alerta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó una sala de crisis nacional y se fortalecieron los planes de respuesta en los municipios ubicados dentro del área de influencia del volcán. Puracé, Popayán, Sotará, Coconuco (como corregimiento vulnerable) y San José de Isnos son los principales lugares en riesgo.

Como medida preventiva, las autoridades ya recomendaron la evacuación inmediata de 70 personas ubicadas en la zona calificada como de alta amenaza. Además, se analiza la posibilidad de evacuar a más familias que viven en las zonas aledañas. Entre las opciones de albergue que se están manejando se incluye la cabecera municipal de Coconuco y una movilización hacia Popayán, con la colaboración de dicho municipio.



Recomendaciones para resguardar a la ciudadanía

Las autoridades nacionales han insistido en la necesidad de mantener la calma y entrar en una etapa de alistamiento para responder ante cualquier eventualidad. De acuerdo con Arcadi Aguilar, gobernador principal del Cabildo Indigena de Puracé, Las medidas son básicamente dos, mantenerse en calma y mantener las reservas de agua tanto en las viviendas como en las parcelas. El director del la UNGRD, Carlos Alberto Carrillo, recomienda enfáticamente:



No acercarse a la zona del cráter debido al riesgo asociado a gases, ceniza o posibles emisiones súbitas. El parque ha sido cerrado.

debido al riesgo asociado a gases, ceniza o posibles emisiones súbitas. El parque ha sido cerrado. Atender únicamente la información oficial divulgada por la UNGRD, el SGC, la Gobernación del Cauca y las autoridades locales, y evitar generar falsa información.

divulgada por la UNGRD, el SGC, la Gobernación del Cauca y las autoridades locales, y evitar generar falsa información. Adoptar medidas de autoprotección, como el uso de tapabocas y la protección de ojos, piel y fuentes de agua en caso de caída de material particulado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co