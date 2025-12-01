Así operará el pico y placa en Ibagué del 1 al 5 de diciembre: revise su placa

Con la llegada de diciembre y la expectativa creciente de tráfico asociada a la temporada festiva, Ibagué, la capital musical de Colombia, ratifica la continuidad de su severo esquema de restricción vehicular. Conocida oficialmente como pico y placa, esta medida ha estado vigente de forma ininterrumpida desde el 1 de julio y está proyectada para extenderse hasta el 31 de diciembre de 2025. La política tiene como objetivo primordial el ordenamiento del tráfico y la mitigación de la congestión vial en el municipio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Para la semana comprendida entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre, los conductores de vehículos particulares matriculados en la ciudad deben ajustarse a la normativa. La restricción se aplica en una extensa jornada que abarca 15 horas diarias, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.



Pico y placa en Ibagué hoy: 1 al 5 de diciembre

El sistema de pico y placa en Ibagué se distingue por su secuencia constante de rotación, que se basa exclusivamente en el último dígito numérico de la placa del automotor. Esta estabilidad permite a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación.



Aplicando el patrón constante que las autoridades han comunicado, la restricción para la primera semana de diciembre queda definida de la siguiente manera:



Lunes 1 de diciembre: La prohibición de circular rige para los vehículos cuyas placas finalizan en los dígitos 0 y 1 .

La prohibición de circular rige para los vehículos cuyas placas finalizan en los dígitos . Martes 2 de diciembre: No podrán transitar los automotores con placas terminadas en 2 y 3 .

No podrán transitar los automotores con placas terminadas en . Miércoles 3 de diciembre: La medida aplica a los vehículos cuyas placas concluyen en 4 y 5 .

La medida aplica a los vehículos cuyas placas concluyen en . Jueves 4 de diciembre: La restricción cubre a las placas que acaban en 6 y 7 .

La restricción cubre a las placas que acaban en . Viernes 5 de diciembre: El cierre de la semana laboral aplica para las placas que terminan en 8 y 9.

¿Cómo funciona la 'Hora Valle'?

A pesar de la rigidez del horario de restricción, la administración municipal ha proporcionado un mecanismo de alivio denominado 'Hora Valle'. Este sistema está diseñado estratégicamente para permitir el desplazamiento limitado de los vehículos restringidos durante dos periodos específicos, evitando la alta saturación en los momentos de mayor tráfico.



Las dos ventanas horarias habilitadas para la circulación son:



De 9:00 a.m. a 11:00 a.m. De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

El propósito fundamental de estas dos horas valle es otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cumplir con compromisos considerados esenciales, tales como asistir a citas médicas, llevar a menores a centros educativos o realizar diligencias laborales específicas.



Multa por incumplir con el pico y placa

La política de movilidad en Ibagué es estricta en cuanto a la aplicación de sanciones y excepciones. El Secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, ha confirmado que, además de las franjas de la 'Hora Valle', existen 15 excepciones específicas contempladas.

Publicidad

Entre las categorías de vehículos exentos se incluyen los automotores de servicios públicos domiciliarios, los vehículos oficiales (incluyendo Policía y Fuerzas Militares), los destinados al transporte de personas con discapacidad, y aquellos que utilizan propulsión eléctrica o híbrida. El Secretario ha sido enfático al señalar que no se otorga ningún tipo de permiso especial para circular fuera de las excepciones establecidas.

La violación de esta medida acarrea consecuencias claras y severas, tipificadas en el Código Nacional de Tránsito. Circular en los horarios o zonas prohibidas constituye la infracción C14. La sanción económica por esta falta es una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Adicionalmente, la normativa estipula la inmovilización inmediata del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

Publicidad

Ante la proximidad de la temporada decembrina, la Alcaldía de Ibagué insta a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos en función del último dígito de su placa para evitar las sanciones impuestas. El compromiso de la ciudad con la gestión del flujo vehicular se mantiene firme hasta el cierre del año, buscando garantizar el ordenamiento del tráfico mediante la aplicación rigurosa de este esquema.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.