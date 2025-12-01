En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Cartagena del 1 al 5 de diciembre: detalles de la rotación y multas en la semana

Pico y placa en Cartagena del 1 al 5 de diciembre: detalles de la rotación y multas en la semana

Del 1 al 5 de diciembre, la restricción vehicular en Cartagena seguirá su ciclo normal de cinco días para carros y motocicletas, buscando mantener la fluidez del tráfico urbano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Cartagena para taxis
Pico y placa en Cartagena
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad