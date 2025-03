Explican la verdad sobre nuevas líneas rojas demarcadas en carreteras: ¿realmente acarrea multa?

En los últimos días, han circulado en diversos medios de comunicación sobre posibles multas y sanciones para los conductores que no respeten las líneas rojas demarcadas en la vía Conexión Pacífico II. Sin embargo, Noticias Caracol se comunicó con la Concesión La Pintada, la empresa encargada de la operación y mantenimiento de esta carretera, y obtuvo de información de primera mano donde aclaran que la implementación de la estrategia ‘Líneas de Vida’ es pedagógica y no implica sanciones para los usuarios de la vía.

Según la entidad, expresa que la seguridad vial es prioridad para Concesión La Pintada, que conecta Primavera (Caldas), Santa Bárbara y La Pintada. En respuesta a los desafíos que presentan las más de 700 curvas pronunciadas de esta carretera, la concesionaria ha desarrollado la estrategia pedagógica ‘Líneas de Vida’ siendo una iniciativa que busca alertar a los conductores sobre los tramos donde es fundamental mantener la extrema precaución, fomentando comportamientos preventivos como reducir la velocidad, evitar adelantamientos peligrosos y no invadir el carril contrario.

Enfoque pedagógico y no sancionatorio

La implementación de las ‘Líneas de Vida’ consiste en la demarcación de líneas rojas sobre el pavimento en puntos estratégicos de la vía. Aunque estas señales no son reglamentarias, su objetivo es reforzar visualmente la señalización y las normas de tránsito establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Es importante destacar que: “La implementación de esta estrategia es netamente pedagógica y no está relacionada con ningún tipo de sanción para los usuarios de la vía, que esté incluida en el código de tránsito. Teniendo en cuenta que Concesión La Pintada está a cargo de la operación y mantenimiento de la vía, no es una autoridad facultada para imponer multas o penalidades.” Aclara la entidad para Noticias Caracol.



Compromiso con la seguridad vial

Concesión La Pintada asegura que su compromiso con la operación de la vía, cumpliendo con las obligaciones contractuales y en estricto apego a la ley, tiene como objetivo la seguridad de conductores, peatones, fauna y demás actores viales. Invita a todos los usuarios a estar alerta, conducir con precaución y acatar las señales y normas establecidas para proteger la vida.

Las señalizaciones implementadas deben estar reglamentadas por las normas de tránsito establecidas en el Código Nacional de Tránsito o por el Manual de Señalización Vial de la ANSV. - Gobernación de Antioquia

Sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito

En relación con las sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito, el Capítulo II del Código de Tránsito de 1992 establece que las sanciones se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y el grado de peligro tanto para peatones como para automovilistas. En caso de fuga, la multa se duplicará.

El artículo 131, modificado por la Ley 1383 de 2010, detalla las multas para los infractores de las normas de tránsito. Por ejemplo, los conductores de vehículos no automotores o de tracción animal que no transiten por la derecha de la vía, se agarren de otro vehículo en circulación, transporten personas o cosas que disminuyan su visibilidad, transiten por andenes, no respeten las señales de tránsito, o transiten sin los dispositivos luminosos requeridos, serán sancionados con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

No cumplir esto puede resultar en una multa de $573.284, según la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito. - METUN, Raúl Palacios

Además, se sancionará con multa a quienes adelanten entre dos vehículos automotores en sus respectivos carriles, conduzcan por la vía férrea o zonas de protección y seguridad, transiten por zonas restringidas o vías de alta velocidad, o presten servicio público con vehículos no autorizados. En estos casos, el vehículo será inmovilizado por un período que varía según la reincidencia de la infracción.

Es importante tener en cuenta que las señalizaciones implementadas deben estar reglamentadas por las normas de tránsito establecidas en el Código Nacional de Tránsito o por el Manual de Señalización Vial de la ANSV. De lo contrario, no se podrán imponer multas o sanciones. En estos casos, es necesario asegurarse de que las medidas sean pedagógicas y busquen reforzar la señalización.

