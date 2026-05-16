Denuncian crimen de coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Meta: esto se sabe

Las autoridades del Meta adelantan investigaciones tras el violento hecho en el que murió Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral y señalado por integrantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella como coordinador político en esa zona del país. En el mismo ataque también falleció el hombre que lo acompañaba, quien inicialmente había resultado herido.



El caso fue confirmado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien se pronunció a través de su cuenta de X para rechazar lo ocurrido y anunciar medidas de seguridad extraordinarias en el departamento.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ataque ocurrió en una zona rural mientras Devia Escobar se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona, quien preliminarmente se sabe que era exsecretario de Gobierno del municipio, con dirección hacia Cubarral.

Según indicaron las autoridades, las víctimas se desplazaban en una motocicleta que tenía publicidad política del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.



Horas después del atentado, la gobernadora confirmó el fallecimiento de la segunda víctima, quien había sido trasladada de urgencia a un centro médico en el municipio de Granada.



“Acaba de fallecer la persona que acompañaba al exalcalde Rogers y quien también había resultado herido en el atentado. A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame”, expresó la mandataria departamental.



Rechazo tras el crimen

Uno de los primeros pronunciamientos políticos tras conocerse el hecho fue el del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien aseguró que Devia Escobar hacía parte de la estructura política de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

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A través de su cuenta de X, Beltrán afirmó: “Como gerente nacional de regiones de la campaña de @ABDELAESPRIELLA, debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta”.

En el mismo mensaje destacó que la víctima había estado durante el día en Villavicencio recogiendo publicidad política antes de regresar a su hogar.

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“Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos”, agregó.

El exmandatario también envió un mensaje de solidaridad a la familia de la víctima. “Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno de ganas de trabajar por su gente en el Meta. Envío mi más sentido de condolencia a su familia, los acompañamos en este duro momento”, escribió.

Hasta el momento, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.



Gobernación convocó consejo extraordinario de seguridad

Tras el ataque, la gobernadora Rafaela Cortés anunció un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento y coordinar acciones con la Fuerza Pública y organismos de inteligencia.

“Recibo con profundo dolor y consternación la noticia del asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, en un hecho violento ocurrido en las últimas horas en zona rural del municipio”, manifestó la mandataria.

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Además, aseguró que ya fueron ordenadas medidas especiales en la región, entre ellas un plan candado, despliegue de uniformados y fortalecimiento de operativos en la zona donde ocurrió el ataque.

La gobernadora también informó sobre una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

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El crimen ocurre en medio de un ambiente de preocupación por recientes situaciones de violencia relacionadas con figuras políticas en el departamento del Meta.

En los últimos días, un integrante del partido Centro Democrático denunció en redes sociales haber sido víctima de un presunto atentado cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba y, según relató, realizaron disparos con fusil. El dirigente aseguró haber salido ileso.

Frente a las múltiples versiones que han comenzado a circular en internet sobre lo ocurrido en Cubarral, la gobernadora Rafaela Cortés pidió prudencia y desmintió informaciones sobre supuestos enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército.

“Desmentimos las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”, afirmó la mandataria.

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Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estarían detrás de este hecho violento registrado en el Meta.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co