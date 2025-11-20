La razón por la que padre e hija asesinados cruelmente en Armenia no llamaron a la Policía

Un terrible caso de intolerancia en el barrio El Porvenir, en Armenia, no ha dejado de sorprender a los habitantes de esta de la capital del departamento del Quindío. Una mujer y su papá, ambos adultos mayores e identificados como Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años, fueron brutalmente asesinado en su casa, al parecer, por un sujeto que había chocado su carro en la casa de las víctimas de estos hechos.



Luego de que ocurrió el accidente, los dueños de la vivienda salieron para verificar qué había pasado y los hoy fallecidos conciliaron con el conductor del vehículo por una suma de dinero, por lo que no se esperaban el terrible desenlace de estos hechos.

Tras hacer el trato, el señalado asesino se fue del lugar y sobre la 1:30 de la tarde regresó y disparó indiscriminadamente contra las víctimas. Al parecer, el atacante tenía cómplices, puesto que padre e hija también fueron atacados con arma cortopunzante.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía de Quindío, dio detalles sobre lo sucedido: “Se presentó un lamentable hecho de intolerancia social. Estuvimos en el lugar de los hechos donde ocurrió un incidente lamentable, la muerte de dos personas que se dio al interior de una vivienda en el barrio El Porvenir, donde perdieron la vida la señora Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su padre, el señor Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años. Este es un hecho que condenamos”.



El arreglo al que habían llegado padre e hija asesinados en Armenia

Sobre el móvil de lo sucedido, el comandante señaló que el hecho fue producto, “probablemente, de acuerdo con las primeras indagaciones, de un accidente de tránsito que se dio horas antes. Habrían llegado ya a una conciliación por un valor, al parecer, de 2 millones de pesos y por eso no llamaron en ese momento a unidades de Tránsito ni a la Policía Nacional, pero a la 1:45, aproximadamente, llegan en un vehículo, que ya tenemos inmovilizado, unas personas y lamentablemente accionan armas de fuego y también les causan heridas con armas cortopunzantes a estas personas”.



El comandante, además, informó que a Julio César Moscoso lo alcanzaron a llevar a un centro médico, pero lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas.



Sobre el avance en las investigaciones, el coronel anunció que “tenemos, de acuerdo con las versiones y la información que hemos logrado obtener en el sector, identificados a los posibles agresores. En estos momentos nos encontramos realizando unas diligencias de verificación, inspección e identificación de personas para realizar, comprobar y verificar si participaron en el hecho”.



Recompensa por asesinos de padre e hija en Armenia

Juan Miguel Galvis Bedoya, gobernador del Quindío, se refició al caso y dijo que "inmediatamente llamé al secretario del interior. Me parece lamentable este hecho que ocurrió, quitarles la vida a esas dos personas, a ese abuelo y a esa hija, algo que me parece que eso no debe existir y no debe pasar. Intolerancia".

Finalmente, se conoció que la Gobernación del Quindío está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para quien dé información que permita dar con la captura de los señalados asesinos de Julio César Moscoso y su hija Luz Amparo Moscoso.

Se espera que las autoridades indaguen las cámaras de seguridad de la zona para identificarplenamente a los responsables de estos hechos y darles captura. La familia de las víctimas exige a las autoridades de Armenia celeridad en estos hechos para que los homicidios de sus familiares no queden en la impunidad.

