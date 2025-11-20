Se confirma causa de la muerte de Emiliana Castrillón, víctima de feminicidio, tras autopsia

Tras varios días del hallazgo del cuerpo sin vida de Emiliana Castrillón en el municipio de Venecia, Antioquia, las autoridades confirmaron cuál fue la causa de la muerte de la joven de 19 años. El motivo del fallecimiento de la víctima ayudaría con las investigaciones de una de las hipótesis que ha tomado fuerza en este caso y sería la que tiene que ver con la responsabilidad del exnovio de la joven en este crimen.



La mujer fue vista por última vez en las calles del municipio caminando junto a un hombre el pasado 1 de noviembre. Dicho sujeto, dijo la familia, es desconocido. Luisa Herrera, tía de la víctima, dijo que "la última vez fue vista en el municipio, en la zona urbana, hasta las 8:00 de la noche. En algunos videos de cámara de seguridad se ve con un hombre, el cual tampoco hemos sabido su identificación".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo sin vida se dio el 10 de noviembre en zona rural de Venecia luego de que un trabajador la viera tirada en un sector conocido como El Bazal, por lo que alertó a las autoridades sobre lo que encontró. El cuerpo de Emiliana fue hallado parcialmente sumergido en la orilla de una quebrada. Debido al tiempo transcurrido desde su desaparición, presentaba un avanzado estado de descomposición.



Así reconocieron a Emiliana Castrillón

El comandante de la Policía de Antioquia, Óscar Rico Guzmán, señaló que el cuerpo presentaba algunas características que coincidían con las de la joven, como ciertos tatuajes. Además, se presume que vestía la misma ropa con la que fue vista por última vez.

El reporte de las autoridades decía lo siguiente: "Muerte por establecer en zona rural municipio de Venecia, zona rural, corregimiento de Bolombolo, vereda El Balzan, el día 10/11/2025 a las 3:50 p. m., en zona rural distante a 1 hora del casco urbano. Fue hallado el cuerpo sin vida de persona de género femenino sin identificar, presenta avanzado estado de descomposición. Al parecer, la víctima se trata de la joven Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de noviembre de 2025 en el municipio de Venecia, Antioquia. El cuerpo será trasladado a Medicina Legal, en Medellín, con el fin esclarecer su identidad y posible causa de muerte”.



¿De qué murió Emiliana Castrillón?

Tras pasar por Medicina Legal, se conoció que la muerte de la joven de 19 años Emiliana Castrillón fue a causa de estrangulamiento, lo que provocó una asfixia mecánica



Las autoridades se encuentran tras la pista del exnovio de Emiliana como el principal sospechoso de este feminicidio.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias