Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Se confirma causa de la muerte de Emiliana Castrillón, víctima de feminicidio, tras autopsia

Las autoridades están tras la pista de la expareja sentimental de la joven de 19 años, quien sería el principal sospechoso de este crimen ocurrido en Venecia, Antioquia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de nov, 2025
Emiliana Castrillón
Emiliana Castrillón, víctima de feminicidio -
Redes sociales

