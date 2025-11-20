En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Colombia “rechaza y condena” ante la OEA ataques de EE. UU. contra presuntas narcolanchas

Colombia “rechaza y condena” ante la OEA ataques de EE. UU. contra presuntas narcolanchas

"La fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente", señaló el representante colombiano ante el organismo, recalcando que Colombia es el país “que más ha combatido el tráfico de estupefacientes”.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Colombia “rechaza y condena” ante la OEA ataques de EE. UU. contra presuntas narcolanchas
Departamento de Guerra de EE. UU.

Publicidad

Publicidad

Publicidad