Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Falleció la artista Beatriz González a los 93 años: santandereana referente del arte colombiano
Lo último

Falleció la artista Beatriz González a los 93 años: santandereana referente del arte colombiano

Este viernes se confirmó el fallecimiento de la artista Beatriz González, quien fue una de las figuras más relevantes del arte en Colombia en la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este siglo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de ene, 2026
Falleció la artista Beatriz González a los 93 años: santandereana referente del arte colombiano
La mujer adquirió gran fama y reconocimiento por sus recordadas obras sobre la memoria y el conflicto armado en Colombia.
Colprensa

La artista, historiadora y crítica de arte colombiana Beatriz González falleció este viernes 9 de enero a los 93 años. La artista, nacida en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, el 16 de noviembre de 1932, fue un personaje fundamental dentro del arte en Colombia. La artista murió en su casa en Bogotá rodeada por sus hijos.

La asistente de González y la directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés, confirmaron la muerte de la artista. "En toda su obra, Beatriz González alude no sólo a una manera de ser, a una idiosincrasia peculiar, sino también al gusto de la gente, que la artista trata como socióloga, aunque sin dejar de incluir una dosis de ironía y siempre relacionadas con el país y lo colombiano. Paralelamente a estas obras realizadas a partir de fotografías de prensa y cromos populares", se lee en un texto del Banco de la República.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

