Falleció la artista Beatriz González a los 93 años: santandereana referente del arte colombiano

La artista, historiadora y crítica de arte colombiana Beatriz González falleció este viernes 9 de enero a los 93 años. La artista, nacida en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, el 16 de noviembre de 1932, fue un personaje fundamental dentro del arte en Colombia. La artista murió en su casa en Bogotá rodeada por sus hijos.

La asistente de González y la directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés, confirmaron la muerte de la artista. "En toda su obra, Beatriz González alude no sólo a una manera de ser, a una idiosincrasia peculiar, sino también al gusto de la gente, que la artista trata como socióloga, aunque sin dejar de incluir una dosis de ironía y siempre relacionadas con el país y lo colombiano. Paralelamente a estas obras realizadas a partir de fotografías de prensa y cromos populares", se lee en un texto del Banco de la República.



