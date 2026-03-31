Invima alerta sobre falsificación de popular jarabe para la tos en Medellín: "Riesgo para la salud"

Una nueva alerta sanitaria ha sido emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad advirtió sobre la comercialización ilegal de un producto en el área de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Se trata de un jarabe empleado para tratar la tos y ampliamente comercializado.



El Invima aseguró que el producto, al no contar con registro sanitario y ser fraudulento, representa un riesgo para la salud pública. El producto fue identificado como "HEDERA HELIX + PROPÓLEO ZANECOL, un supuesto fitoterapéutico que se estaría distribuyendo en la ciudad de Medellín", indicaron en el texto. La entidad dijo que el producto presenta un registro sanitario, pero que no pertenece a ese artículo, sino a otro medicamento autorizado. "Advirtió que esta práctica constituye una suplantación de información sanitaria, ya que el producto fraudulento incluye en su rotulado datos de fabricante y titular que no le corresponden, además de mencionar a la empresa ZANECOL, la cual no figura con ningún rol autorizado dentro de los registros sanitarios vigentes para productos Fitoterapéuticos", puntualizó.

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“Este tipo de productos fraudulentos representan un riesgo para la salud pública, ya que no han sido evaluados en términos de calidad, seguridad y eficacia. Además, pueden inducir a error a los consumidores al utilizar registros sanitarios que no les corresponden, generando una falsa percepción de legalidad”, indicó en unas declaraciones William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima. "El producto utiliza de manera indebida el número de registro sanitario PFT2022-0002853, que corresponde en realidad a otro medicamento autorizado —HEDERA HELIX + PROPÓLEO JARABE— cuyo titular es ICA PHARMA LTDA", explicaron desde la entidad de vigilancia de productos.



Riesgos y recomendaciones sobre el jarabe para la tos fraudulento

Este producto incumple con lo establecido en el Decreto 1156 de 2018, que reglamenta el régimen de registro sanitario de productos fitoterapéuticos. "No ofrece garantías sanitarias y puede generar efectos adversos en quienes lo consuman", enfatizó el Invima, entidad que además explicó los riesgos para la salud el consumo de este tipo de productos:



Los productos fraudulentos suelen circular a través de internet, redes sociales y cadenas de mensajería, promoviendo propiedades no autorizadas que generan falsas expectativas en los usuarios.

Abstenerse de adquirir el producto HEDERA HELIX + PROPÓLEO ZANECOL

Verificar siempre el registro sanitario de cualquier medicamento o producto fitoterapéutico antes de su uso

Se recomienda suspender de inmediato el consumo en caso de estar utilizándolo

Reportar cualquier evento adverso o punto de comercialización ante las autoridades sanitarias

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¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.