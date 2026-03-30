Alertan sobre falsificación de bebida rehidratante de popular marca: esto dijo el Invima

Este lunes 30 de marzo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alerto a los consumidores sobre la falsificación una bebida rehidratante, catalogada como medicamento y ampliamente comercializada en el país. Se trata de productos de la marca Electrolit, "de uso común para la rehidratación oral, cuya comercialización ilegal representa un riesgo para la salud", aseguraron en un comunicado.



"Esta alerta se origina a partir de una denuncia y fue confirmada por el titular del registro sanitario, LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., quien identificó inconsistencias en varios lotes del producto en presentación de 625 mililitros que estarían circulando en el país con características alteradas frente al producto original", agregó la entidad en el reporte de alerta sanitaria. La marca Electrolit es una de las más populares en el mercado y al presentarse artículos falsificados hay varios riesgos para los consumidores, en especial para aquellos que se encuentran tomando la bebida como medicamento para tratar la deshidratación.

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El Invima aseguró que "se han evidenciado diferencias entre el sabor declarado en la etiqueta y el contenido real del producto, así como variaciones en el color de la solución. Por ejemplo, el lote M24N339, que corresponde originalmente a sabor maracuyá, ha sido identificado en el mercado como fresa-kiwi; el lote M24G354, originalmente de fresa, ha sido alterado a mora azul; y el lote M24S323, también de maracuyá, se ha encontrado como Jamaica".

También se encontraron inconsistencias adicionales, como en "el lote M24T302, que siendo originalmente de fresa, aparece como fresa-kiwi, y el lote M24T472, en el que además de su presentación original en uva, se ha detectado una versión falsificada en sabor ponche de frutas". William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, dijo que “se han identificado productos falsificados con inconsistencias en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad. Incluso, en algunos casos, el contenido no corresponde a lo que indica el envase, lo que evidencia una adulteración que puede generar riesgos para la salud”.



¿Cómo diferenciar los productos falsificados de los originales?

El Invima dio a conocer que se identificaron irregularidades en los envases de los productos de Electrolit, como:



Anomalías en los puntos de sellado

Tapas con acabados distintos al original

Sellos de seguridad con cortes irregulares o desprendimientos no uniformes

"Se han detectado otros signos de alerta como la presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico del producto y deficiencias en la calidad de impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores no definidos", agregaron desde la entidad de vigilancia de productos. "El Invima advierte que estos productos son considerados fraudulentos conforme a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente y no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Además, se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos", concluyeron en la alerta.



¿Cuáles son los lotes falsificados de Electrolit reportados hasta el momento?

Lote Sabor Original (Fabricado en Pisa México) Sabor del Frasco Falsificado en Colombia M24N339 ELECTROLIT MARACUYA 625 mL ELECTROLIT FRESA-KIWI 625 mL M24D400 ELECTROLIT MARACUYA 625 mL ELECTROLIT MARACUYA 625 mL M24G354 ELECTROLIT FRESA 625 mL ELECTROLIT MORA AZUL 625 mL M24T472 ELECTROLIT UVA 625 mL ELECTROLIT UVA 625 mL M24T472 ELECTROLIT UVA 625 mL ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625 mL M24S323 ELECTROLIT MARACUYA 625 mL ELECTROLIT JAMAICA 625 mL M24T302 ELECTROLIT FRESA 625 mL ELECTROLIT FRESA-KIWI 625 mL

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.