Terremoto en Colombia: entidades del Estado invitan a servidores públicos a donar para damnificados

Las ayudas humanitarias siguen llegando desde todos los rincones de Colombia para quienes perdieron todo después del terremoto. Ya son más de 2.500 viviendas que quedaron destruidas y 44 edificios colapsados (información de la Ungrd con corte a la 1:00 p. m. del 11 de agosto). Detrás de estas cifras, hay aproximadamente 6.000 familias afectadas que necesitan volver a ponerse en pie para reconstruir lo que la naturaleza destruyó en cuestión de segundos.

Por esa razón, varias entidades del Estado se unieron para hacer un llamado especial a los funcionarios y contratistas para colaborar en medio de la emergencia causada por el evento sísmico. “Un día de salario puede ser el primer día de un nuevo comienzo para una familia”, dice el llamado de las instituciones a los servidores públicos, que los invita a colaborar y donar un día de su salario y que este dinero llegue a las familias afectadas.

“Estamos ante una grave emergencia y la necesidad urgente de llevar ayudas a las víctimas en diferentes municipios del país”, sostiene el mensaje. Las entidades que promueven estas ayudas son:



Corte Suprema de Justicia

Consejo de Estado

Corte Constitucional

Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Fiscalía General de la Nación

Procuraduría General de la Nación

Contraloría General de la República

Registraduría Nacional del Estado Civil

Defensoría del Pueblo

Asociación Pro-Obras Sociales de la Justicia

¿Cómo donarán los funcionarios?

Según el mensaje, los funcionarios y contratistas que deseen aportar pueden solicitar el formato de autorización de descuentos ante su respectiva entidad, del pago que corresponde al mes de agosto. El recaudo efectuado lo entregará la entidad en los primeros días de septiembre.



Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas hacen parte de los departamentos con municipios y ciudades más afectados por cuenta del terremoto. Casas, edificios, negocios y vías han colapsado, se han averiado o quedaron comprometidos. Cali, según los datos conocidos con corte a las 4:00 p. m., es la ciudad que ha concentrado la mayor afectación humana. En la capital del Valle ya cuentan 95 personas fallecidas, 997 heridas, 239 atrapadas y 180 desaparecidas. Allí hay 56 estructuras colapsadas y 93 casas averiadas. Pereira le sigue con 79 muertos, 278 heridos y 37 desaparecidos.

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María Paula Rodríguez Rozo

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