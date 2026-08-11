Incendio forestal en Tolima arrasa más de 400 hectáreas y mantiene la alerta en San Luis

Más de 400 hectáreas de cobertura vegetal han resultado afectadas por un incendio forestal que permanece activo en zona rural del corregimiento de Payandé, en el municipio de San Luis, Tolima, donde las autoridades mantienen un amplio operativo para evitar que las llamas continúen extendiéndose hacia otros sectores y zonas de importancia ambiental.

La emergencia se ha convertido en una de las más significativas registradas en el departamento durante las últimas horas y mantiene en alerta a organismos de socorro, autoridades municipales y entidades de gestión del riesgo. El fuego se ha propagado sobre extensas áreas de vegetación, favorecido por las altas temperaturas y las condiciones secas que afectan a buena parte del territorio tolimense.

Aunque los equipos de emergencia trabajan para controlar la conflagración, el balance preliminar refleja la magnitud del impacto ambiental que ya deja el incendio en este municipio del centro del país. Las autoridades concentran sus esfuerzos en impedir que las llamas alcancen nuevas veredas y áreas de reserva natural cercanas a la zona afectada.



🚨🔥 Continúa la emergencia en San Luis, Tolima. Habitantes de la zona aseguran que, aunque algunos puntos han logrado ser controlados, el incendio forestal permanece activo en varios sectores y las difíciles condiciones del terreno complican las labores.



💧 La distancia para… pic.twitter.com/xDawurr8Ao — ÁNGELES TELEVISIÓN (@angelestelev) August 11, 2026

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Emergencia ambiental preocupa por afectaciones a ecosistemas

Uno de los principales motivos de preocupación es el daño causado sobre la cobertura vegetal de la región. Las más de 400 hectáreas afectadas representan una importante pérdida ambiental en una zona donde el fuego ha avanzado rápidamente durante las últimas horas.

La destrucción de vegetación también puede generar impactos adicionales sobre la fauna silvestre, los suelos y las fuentes hídricas cercanas, especialmente cuando los incendios alcanzan grandes dimensiones y permanecen activos durante varios días. Por esta razón, las autoridades continúan monitoreando la evolución de la emergencia y evaluando los daños ocasionados por las llamas.



Organismos de emergencia trabajan para contener el avance de las llamas

La atención de la emergencia involucra a diferentes entidades que trabajan de manera articulada para controlar los focos activos. En terreno se adelantan labores de apertura de líneas de defensa, enfriamiento de puntos críticos y contención del fuego para impedir una mayor expansión del incendio.

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En las operaciones participan organismos de socorro, autoridades locales, unidades del Ejército Nacional y personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que apoya las labores mediante sobrevuelos y descargas de agua con el sistema Bambi Bucket sobre los sectores más afectados.

De acuerdo con la información oficial, cerca de 45 integrantes del Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rooke fueron desplegados para fortalecer las labores de control junto con los demás organismos que atienden la emergencia. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los puntos donde existe mayor riesgo de propagación, especialmente en áreas donde las condiciones climáticas podrían favorecer nuevos avances del fuego.

"Ante la emergencia, cerca de 45 unidades del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, orgánico de la Sexta Brigada, fueron desplegadas de manera inmediata para apoyar las labores de contención y extinción del fuego. Los soldados trabajan de manera articulada con organismos de socorro y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que realiza sobrevuelos utilizando el Bambi Bucket, tratando de controlar la conflagración", informó el Ejército Nacional.

ÁNGELA URREA PARRA

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