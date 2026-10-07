Familia denuncia presunta estafa con agencia de viajes que continúa activa en redes sociales

Una familia que planeaba viajar de Bogotá a Santa Marta terminó presentando una denuncia, pues, según el testimonio entregado a Noticias Caracol, fueron presuntamente estafados por una agencia que, pocas horas antes del viaje, se comunicó para indicar que había problemas eléctricos en el aeropuerto de Santa Marta.

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Esta historia se suma a la serie de quejas que presentan contra la agencia Terratur Viajes, que aparece registrada en Barranquilla con RNT 257135, página web y redes sociales abiertas con total normalidad. Según los afectados, toda la información de la empresa parecía estar en orden, pero aseguran que, al final, terminaron siendo víctimas de una presunta estafa.



¿Cómo se convirtió el viaje en una denuncia?

La familia conoció a Terratur Viajes a través de Instagram. Según el relato entregado a este medio por una de las familias afectadas, antes de comprar revisaron la información disponible sobre la empresa y verificaron que contara con los registros correspondientes.



La oferta que encontraron incluía un viaje para cinco adultos y un niño entre Bogotá y Santa Marta, con vuelos directos, alojamiento, alimentación y algunas actividades. El plan contemplaba, según el comprador, una actividad de bienvenida, una visita a Playa Blanca con almuerzo y un día libre para escoger entre otros destinos.



La familia afirma que recibió información sobre el itinerario y que la agencia les indicó que realizaría directamente el proceso de check-in de los vuelos y enviaría los tiquetes 24 horas antes del viaje. La fecha llegó y las maletas ya estaban listas, además, tenía un significado particular para la familia porque uno de los niños esperaba viajar en avión con sus abuelos. Fue entonces cuando recibieron el mensaje que cambió los planes.



“Nos dijeron que habían aplazado los vuelos”

Según el testimonio, la agencia informó que existía una novedad relacionada con el aeropuerto de Santa Marta y que los vuelos directos serían aplazados. La familia asegura que posteriormente recibió una llamada de una persona que se identificó como representante legal de la empresa. Como alternativa, les habrían planteado viajar desde Bogotá hasta Barranquilla y continuar por tierra hacia Santa Marta mediante un servicio de transporte.

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La propuesta generó dudas en la familia. Uno de los integrantes decidió comunicarse directamente con la aerolínea que, según la información entregada por la agencia, era Latam, para verificar lo ocurrido. “Me dijeron que no, que era totalmente falso, que ellos no habían cancelado ningunos vuelos”, relató el afectado.

Según su versión, durante esa llamada también preguntaron si los integrantes de la familia aparecían registrados como pasajeros. La respuesta, asegura, fue negativa. “Dijeron que no, que no tenían registros de vuelos a nuestros nombres”, contó.

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Para la familia, este fue el momento en el que surgieron las principales dudas sobre la compra. Según su relato, la agencia no habría realizado las reservas que ellos creían tener confirmadas.

La solicitud de devolución del dinero

Después de confrontar a la agencia con la información entregada por la aerolínea, la familia asegura que recibió una nueva respuesta: cancelar el viaje y solicitar la devolución del dinero.

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La solicitud fue enviada por correo electrónico. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio, posteriormente dejaron de recibir respuestas por WhatsApp y llamadas telefónicas. “Ahí nos dimos cuenta de que nos habían estafado”, afirmó el afectado, quien presentó la situación ante las autoridades. Después de lo ocurrido, la familia encontró en Facebook un grupo creado por personas que aseguran haber tenido problemas con Terratur Viajes.

Según el testimonio, allí comenzaron a aparecer casos de personas que habían comprado paquetes turísticos y posteriormente recibieron diferentes explicaciones para modificar o cancelar sus viajes.

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Los afectados mencionan situaciones relacionadas con supuestos problemas operativos, condiciones externas o inconvenientes en aeropuertos. Sin embargo, estas versiones corresponden a los relatos entregados por los integrantes del grupo y deben ser verificadas por las autoridades.



¿Cuántas personas aseguran estar afectadas?

De acuerdo con el testimonio entregado para este artículo, el grupo de afectados ha recopilado 41 denuncias. La misma fuente afirma que continúan llegando personas que aseguran haber tenido inconvenientes con sus viajes. La cifra, sin embargo, corresponde al registro elaborado por los propios afectados y no a un consolidado oficial de la Fiscalía.

En redes sociales también aparecen publicaciones de usuarios que relatan experiencias negativas con la agencia. Una reseña publicada en julio de 2026 afirma que un grupo tuvo cambios de fechas y dificultades relacionadas con vuelos y atención al cliente. Otra publicación de septiembre señala que una persona realizó un pago y posteriormente solicitó la devolución del dinero.



La empresa continúa promocionando viajes

Mientras los afectados aseguran estar buscando respuestas, Terratur Viajes mantiene activo su sitio web. Allí ofrece paquetes para destinos como Amazonas, Bahía Solano, Caño Cristales y el Caribe colombiano, entre otros.

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En su página, la empresa señala que opera con un RNT activo y presenta información sobre sus canales de atención, modalidades de pago y condiciones para realizar reservas.

TRABAJO PERIODÍSTICO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO