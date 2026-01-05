Fatal siniestro vial dejó cuatro integrantes de una misma familia sin vida en el Cesar

Lo que pretendía ser una tarde tranquila de retorno se vio ensombrecido por un lamentable hecho que se presentó en las carreteras de Colombia, luego de que cuatro miembros de una misma familia perdieran la vida en un grave accidente de tránsito registrado en el sur del departamento del Cesar.



El siniestro ocurrió el domingo 4 de enero, hacia las 6:30 de la tarde en el tramo vial que conecta a San Alberto con La Mata, específicamente en la Ruta Nacional 4514, a la altura del kilómetro 7 + 140 metros, en jurisdicción del municipio de San Alberto, cerca del puente vehicular sobre la quebrada Las Guaduas.

El automotor colisionó de manera violenta contra la base del puente vehicular, impacto que presuntamente habría ocasionado la muerte inmediata de sus cuatro ocupantes. Las víctimas fueron identificadas como Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años, y su esposa Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43 años. En el mismo hecho fallecieron su hija, Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años, y Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años, pareja sentimental de la joven.

De acuerdo con los testigos, tras el accidente, hasta el lugar se desplazaron unidades de criminalística y organismos de socorro, quienes realizaron la inspección técnica del vehículo, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de los elementos materiales probatorios necesarios para el proceso investigativo.



Tras conocerse el siniestro, el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar lamentó profundamente lo ocurrido y entregó detalles técnicos preliminares sobre el caso, aclarando además la terminología empleada en materia de seguridad vial.

Según la entidad, el evento debe ser denominado como “siniestro vial”, en concordancia con los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno Nacional, al tratarse de un hecho prevenible y con causas identificables. “El término ‘accidente de tránsito’ ha sido superado, ya que sugiere un suceso fortuito e inevitable, cuando en realidad la mayoría de estos hechos obedecen a factores de riesgo como el error humano, fallas mecánicas o deficiencias en la infraestructura”, señaló el instituto.

En el informe preliminar se precisó que, debido a la jurisdicción de la vía, la atención del caso y los actos urgentes fueron asumidos exclusivamente por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), entidad encargada del levantamiento del croquis, la fijación de la escena y la recolección del material probatorio.

De acuerdo con la información verificada por DITRA Cesar, el vehículo involucrado, de servicio particular, transitaba en sentido norte–sur cuando, por razones que aún son materia de análisis, el conductor perdió el control del automotor.

“La dinámica del siniestro se enmarca en la hipótesis 157: pérdida de control del vehículo, lo que ocasionó la salida de la vía y la posterior colisión contra un objeto fijo, en este caso, la base de concreto del puente”, indica el reporte técnico preliminar.

El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar reiteró que la investigación formal para establecer con exactitud las causas del siniestro continúa en curso y se encuentra a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Entre los factores que serán evaluados se encuentran la velocidad, las condiciones mecánicas del vehículo y posibles elementos externos que hayan influido en la pérdida de control.

Finalmente, la entidad expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad. “Más del 80 % de los siniestros viales que se registran en el Cesar están asociados al factor humano. La seguridad vial es una responsabilidad compartida”, señaló el instituto, destacando que continuará fortaleciendo los controles en carretera y las campañas preventivas bajo la estrategia ‘Meta Cero: Cero imprudencias, Cero siniestros, Cero lesionados y Cero fatalidades’.

El caso sigue bajo investigación, mientras se esperan nuevos pronunciamientos oficiales que permitan esclarecer plenamente las circunstancias de este trágico hecho ocurrido en las vías del Cesar.

