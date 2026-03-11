Familia de sobrina del rey vallenato Iván Zuleta da detalles sobre extraña muerte de la quinceañera

En Valledupar, Cesar, las autoridades investigan la extraña muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años quien además era integrante de la reconocida dinastía musical de los Zuleta.

A la quinceañera la encontraron muerta en la habitación de su casa en el barrio Novalito de la capital cesarense.

“Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, escribió el cantante vallenato Poncho Zuleta.



“Que Dios reciba a Daniela Isabel en su gloria y nos conceda la paz para aceptar su partida”, agregó el artista, que también envió un mensaje de fortaleza a los padres de la menor de edad.



El Gimnasio del Norte, donde estudiaba la menor de edad, expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento de su alumna. “Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad”, señaló la institución, que suspendió las clases para el 11 de marzo.

También expresó que recordarán a la joven “con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”.



¿Cómo se produjo la muerte de la adolescente?

Su tío, el rey vallenato Iván Zuleta Barros, se refirió a los últimos minutos de vida de la menor de edad.

Según le contó a Noticias Caracol, Daniela “llega del colegio, sube a su habitación y se acuesta”.

“Cuando su mamá la va a llamar, aproximadamente a los 40 minutos, estaba llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, agregó.

De acuerdo con medios regionales, la integrante de la dinastía Zuleta fue llevada a la Clínica Erasmo, donde el personal médico intentó realizar maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida, pero posteriormente confirmó que la joven había fallecido antes de ser trasladada al centro médico.

Su tío informó que “el caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe que sean los signos de Dios y hay que respetarlos”.

El diagnóstico del Instituto de Medicina Legal será clave para establecer las causas de la extraña muerte de la adolescente, que no reportaba problemas de salud.

Sus exequias se realizan este miércoles 11 de marzo en el municipio de La Paz, en Valledupar. (Lea también: Vigilante falleció tras ser atropellado dentro de centro deportivo en Valledupar: quedó en video)

