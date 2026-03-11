Así será el clima en Bogotá este miércoles 11 de marzo: localidades donde se esperan más lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en coordinación con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), compartió un nuevo reporte sobre las condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas en Colombia, así como las previsiones del clima para las principales ciudades del país. El informe señala que durante la madrugada se presentaron precipitaciones en varias regiones, mientras que para las próximas 24 horas se espera la continuidad de lluvias en zonas de la región Andina, Pacífica y Amazónica.

De acuerdo con el comunicado, durante las últimas seis horas se observaron amplios sectores del territorio nacional con nubosidad significativa y lluvias de diferente intensidad. En el caso de Bogotá, "durante la madrugada persistieron condiciones nubosas, con lluvias entre ligeras y moderadas en diferentes sectores de Bogotá D. C. Los mayores acumulados de precipitación se registraron en las localidades de Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy. La temperatura mínima fue de 12 °C".

También se reportaron precipitaciones en Norte de Santander, Meta, Vaupés y Guaviare, además de zonas del centro y sur de Chocó y Cauca. De forma puntual, las lluvias alcanzaron algunos municipios del sur de Cesar, Tolima, Caldas y Vichada. En contraste, gran parte del mar Caribe colombiano mantuvo condiciones secas durante la madrugada, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.



Así será el clima en Bogotá para este miércoles 11 de marzo

Para la mañana de este miércoles 11 de marzo, el pronóstico indica que podrían presentarse periodos de tiempo seco, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. Sin embargo, hacia el final de la mañana existe probabilidad de lluvias ligeras en algunos sectores del sur y occidente de la ciudad. Entre las localidades donde podrían registrarse lluvias más significativas se encuentran Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.



Las autoridades meteorológicas advierten que el periodo de la tarde será el momento del día con mayor probabilidad de precipitaciones. Se espera que las lluvias se presenten en amplios sectores de la capital, con mayor intensidad en zonas del norte y centro de Bogotá. Estas precipitaciones podrían presentarse en distintos momentos de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los cambios en las condiciones del clima.



La temperatura máxima estimada para este miércoles en Bogotá se ubicaría alrededor de los 20 grados Celsius, lo que refleja una jornada con ambiente templado y predominio de nubosidad. Por otro lado, durante la noche, el pronóstico indica que continuarán las condiciones de cielo cubierto en gran parte de la ciudad. Se prevé la presencia de lloviznas y lluvias ligeras en varios sectores, principalmente hacia el sur y el oriente de la capital.

Localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal podrían presentar precipitaciones intermitentes durante este periodo. Estas lluvias, aunque en su mayoría serían de baja intensidad, podrían prolongarse durante varias horas. "Durante la noche son previstas lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad", indicó la entidad en su informe diario.



Cómo consultar el mapa de lluvias en Mapas Bogotá

Consultar si está lloviendo en un punto específico de la ciudad es posible a través de la plataforma digital Mapas Bogotá, un servicio que permite revisar información geográfica y ambiental desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La herramienta puede utilizarse desde celular, tableta o computador y ofrece la posibilidad de verificar las condiciones de lluvia en distintos sectores de la capital. Para hacerlo, siga estos pasos:



Ingrese a la plataforma: Abra el navegador de internet y entre al portal mapas.bogota.gov.co.

Abra el navegador de internet y entre al portal mapas.bogota.gov.co. Ubique el ícono de mapas: En la parte derecha de la pantalla encontrará un ícono con forma de mapa. Haga clic allí para desplegar las opciones disponibles.

En la parte derecha de la pantalla encontrará un ícono con forma de mapa. Haga clic allí para desplegar las opciones disponibles. Busque la opción de lluvias: Dentro de la ventana llamada "Tipos de mapa" , desplácese hacia la parte inferior hasta encontrar la sección "Otros mapas" . En ese listado seleccione la opción "Lluvias".

, desplácese hacia la parte inferior hasta encontrar la sección . En ese listado seleccione la opción "Lluvias". Escriba la dirección: Una vez activado el mapa de lluvias, utilice el buscador que aparece en la plataforma para escribir la dirección del lugar que desea consultar.

Una vez activado el mapa de lluvias, utilice el buscador que aparece en la plataforma para escribir la dirección del lugar que desea consultar. Seleccione la ubicación: El sistema mostrará direcciones sugeridas. Elija la que corresponda al sitio que busca.

El sistema mostrará direcciones sugeridas. Elija la que corresponda al sitio que busca. Revise el resultado en el mapa: Después de seleccionar la dirección, la plataforma mostrará en el mapa el punto exacto consultado, donde podrá verificar si hay presencia de lluvias en ese sector de la ciudad.

Pronóstico del clima para ciudades principales en Colombia

Barranquilla: Durante el día se esperan condiciones secas, con cielo mayormente despejado. La temperatura máxima prevista es de 33 °C.

Durante el día se esperan condiciones secas, con cielo mayormente despejado. La temperatura máxima prevista es de 33 °C. Cartagena: La ciudad tendrá cielo entre despejado y parcialmente nublado a lo largo de la jornada. No se prevén lluvias importantes y la temperatura máxima sería de 32 °C.

La ciudad tendrá cielo entre despejado y parcialmente nublado a lo largo de la jornada. No se prevén lluvias importantes y la temperatura máxima sería de 32 °C. Medellín: Se anticipa un día con alta nubosidad y posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras, principalmente en horas de la tarde y durante la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 27 °C.

Se anticipa un día con alta nubosidad y posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras, principalmente en horas de la tarde y durante la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 27 °C. Tunja: El pronóstico indica cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias en distintos momentos del día. Las precipitaciones más fuertes podrían presentarse en la tarde. La temperatura máxima sería de 17 °C.

El pronóstico indica cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias en distintos momentos del día. Las precipitaciones más fuertes podrían presentarse en la tarde. La temperatura máxima sería de 17 °C. Bucaramanga: Durante la mañana predominarían condiciones secas; sin embargo, para la tarde y la noche existe probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas. La temperatura máxima estimada es de 27 °C.

Durante la mañana predominarían condiciones secas; sin embargo, para la tarde y la noche existe probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas. La temperatura máxima estimada es de 27 °C. Cali: Se espera un día con cielo nublado y presencia de lloviznas o lluvias en diferentes momentos. Las precipitaciones más intensas podrían registrarse hacia el final de la tarde o en horas de la noche. La temperatura máxima sería de 29 °C.

