El drama de conductor afectado por inundaciones en el norte de Bogotá: "El agua me llegó al pecho"

Bogotá vivió el pasado lunes 9 de marzo un episodio de lluvias intensas que superó la capacidad de respuesta de los drenajes en varias zonas, especialmente en el deprimido de la calle 94, un paso subterráneo que conecta importantes vías como la autopista Norte y la NQS. La emergencia dejó a conductores atrapados y vehículos seriamente afectados, y evidenció la preocupación de los ciudadanos por la seguridad y el mantenimiento de las vías en la ciudad.

La situación se volvió crítica cuando uno de los vehículos quedó atrapado por el agua, poniendo en riesgo a quienes se encontraban en su interior. Y fue gracias a la rápida acción de un agente de tránsito, un bebé fue rescatado a tiempo, evitando una tragedia. De acuerdo con testigos, el agua comenzó a subir con rapidez mientras los vehículos intentaban atravesar el deprimido. En ese momento, el agente de tránsito logró abrir la puerta y sacar a los ocupantes antes de que la situación se tornara más peligrosa.

Así vivió conductor inundaciones en el norte de Bogotá

Entre los casos más críticos está el de Daniel Rocha, un joven conductor que, según relató, no esperaba que el nivel del agua creciera tan rápido mientras circulaba por el deprimido. "Todos los carros estaban ingresando de manera normal. De repente, la chica que iba conmigo me dijo que el agua estaba entrando. Miré hacia sus pies y vi que literalmente se estaba entrando el agua", explicó. A medida que el agua llenaba el espacio, el vehículo de Daniel se apagó y el líquido alcanzó la altura de su pecho, dejándolo inmovilizado y con riesgo de inundación total.



El padre de Daniel, Norberto, propietario del carro afectado, afirmó que los daños eran tan severos que resultaba más económico reemplazar el vehículo que repararlo. "El carro es un modelo 2007, y su valor aproximado es de 17 millones de pesos. Repararlo nos costaría cerca de 12 millones y, al final, perderíamos gran parte de su funcionalidad", indicó. Norberto también subrayó que, a pesar de pagar impuestos y contribuciones por mantenimiento de las vías, los ciudadanos no reciben garantías frente a este tipo de emergencias.



"Me parece injusto, porque este dinero lo he ganado con el esfuerzo de mi trabajo. Trabajar para formar un capital de 10 o 15 millones de pesos, y que nadie se haga responsable por los daños me parece totalmente injusto", agregó. Daniel y su familia consideran que el distrito debería asumir alguna forma de compensación, dado que las vías no cuentan con el mantenimiento adecuado para enfrentar lluvias de intensidad considerable. "Pagamos impuestos, pero cuando ocurren emergencias como esta no hay quien responda", señaló.

El deprimido de la calle 94 es una infraestructura estratégica para Bogotá, utilizada diariamente por cientos de vehículos y con más de ocho años de funcionamiento. Sin embargo, la experiencia del lunes evidenció las limitaciones del sistema frente a lluvias intensas y la necesidad de revisar protocolos de seguridad y mantenimiento. Otros conductores también reportaron que el agua subía con rapidez y que la circulación en esta zona se volvió peligrosa.

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó que la lluvia registrada el 9 de marzo fue atípica y superó la capacidad de los sistemas de drenaje en la ciudad. La Empresa de Acueducto de Bogotá señaló que el volumen de agua que cayó en pocas horas equivaldría a cerca de 22 piscinas olímpicas, lo que provocó la saturación del deprimido de la calle 94. A pesar de ello, afirmaron que mantienen un plan constante de mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje para minimizar los riesgos ante futuras precipitaciones.



Cómo consultar el mapa de lluvias en Mapas Bogotá

Consultar si está lloviendo en un punto específico de la ciudad es posible a través de la plataforma digital Mapas Bogotá, un servicio que permite revisar información geográfica y ambiental desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La herramienta puede utilizarse desde celular, tableta o computador y ofrece la posibilidad de verificar las condiciones de lluvia en distintos sectores de la capital. Para hacerlo, siga estos pasos:



Ingrese a la plataforma: Abra el navegador de internet y entre al portal mapas.bogota.gov.co.

Abra el navegador de internet y entre al portal mapas.bogota.gov.co. Ubique el ícono de mapas: En la parte derecha de la pantalla encontrará un ícono con forma de mapa. Haga clic allí para desplegar las opciones disponibles.

En la parte derecha de la pantalla encontrará un ícono con forma de mapa. Haga clic allí para desplegar las opciones disponibles. Busque la opción de lluvias: Dentro de la ventana llamada "Tipos de mapa" , desplácese hacia la parte inferior hasta encontrar la sección "Otros mapas" . En ese listado seleccione la opción "Lluvias".

, desplácese hacia la parte inferior hasta encontrar la sección . En ese listado seleccione la opción "Lluvias". Escriba la dirección: Una vez activado el mapa de lluvias, utilice el buscador que aparece en la plataforma para escribir la dirección del lugar que desea consultar.

Una vez activado el mapa de lluvias, utilice el buscador que aparece en la plataforma para escribir la dirección del lugar que desea consultar. Seleccione la ubicación: El sistema mostrará direcciones sugeridas. Elija la que corresponda al sitio que busca.

El sistema mostrará direcciones sugeridas. Elija la que corresponda al sitio que busca. Revise el resultado en el mapa: Después de seleccionar la dirección, la plataforma mostrará en el mapa el punto exacto consultado, donde podrá verificar si hay presencia de lluvias en ese sector de la ciudad.

