Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

La verdad detrás del Festival de Brujería de Medellín: "Sabemos que puede generar malestar"

La responsable de cultura de Comfama, entidad que organiza el evento conocido como Festival de Brujería, explicó las verdaderas intenciones detrás de la actividad. El evento ha sido criticado por varios sectores de la población.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de oct, 2025
La verdad detrás de la Feria de Brujería de Medellín: "Sabemos que puede generar malestar"

