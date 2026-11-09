Fiscal general reacciona a informe sobre hacker de la DNI, quien no aceptó cargos

La fiscal General de la nación, Luz Adriana Camargo, se comunicó con Noticias Caracol tras el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló detalles del hacker Carlos Oyola, quien había prestado servicios a la Dirección Nacional de Inteligencia. En el reportaje se reveló una anotación en la que se leía: "Sostuvo reuniones con la fiscal Luz Adriana Camargo". (Lea también: Los documentos secretos de la DNI que revelarían planes de espionaje a expresidentes)



Al respecto, la jefe del ente acusador fue enfática en señalar que nunca se ha reunido con Carlos Oyola ni conoce a este hombre, lo cual, asegura ella, se puede verificar en los registros de visitas a su despacho. También afirmó que exactamente lo mismo se pudo verificar con el registro de visitas al vicefiscal general, Gilberto Guerrero; es decir que el vicefiscal tampoco se ha reunido en ninguna ocasión con Carlos Oyola, lo que también confirmó la funcionaria.

Al verificar ese mismo registro de visitas del búnker de la Fiscalía, sí aparece una visita de Carlos Andrés Oyola Tovar a esta entidad, específicamente, el 22 de agosto de 2023, es decir, 7 meses antes de que Luz Adriana Camargo asumiera su cargo como fiscal general.

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Finalmente, la fiscal aseguró que no se ha podido determinar a qué funcionario fue a visitar o cuál fue la razón de la presencia de Oyola en el búnker de la Fiscalía en esa fecha.



¿Qué delitos le imputaron a Carlos Oyola?

El hacker fue capturado el pasado 7 de noviembre en Neiva, de donde es oriundo, por una orden judicial emitida por cuenta de una aparente falsificación de notas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para sus títulos tanto de pregrado, posgrado y hasta una maestría, según lo que ha relatado la fiscal. Adicionalmente, luego de su captura sábado fue trasladado a la capital del país para la legalización de su captura y judicialización.



Le imputaron cuatro delitos: acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. Al ser preguntado si aceptaba los cargos, respondió: “No, señor juez”, a lo que el jurista dijo: “Muy bien, queda constancia entonces de la no aceptación de cargos por parte del ciudadano Carlos Andrés Oyola Tovar de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación”.



¿Qué rol habría tenido el hacker Carlos Oyola en el DNI?

En los informes internos de la entidad se señala que "hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología". Ya estando allí, habría asumido una misión clave durante las pasadas elecciones: "Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría". (Lea también: Expresidente Álvaro Uribe sobre supuesto plan de espionaje de DNI: “Es muy seria esta investigación”)



Para el momento en que Oyola supuestamente estaba ejecutando esta misión, tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. Es decir que mientras era buscado por la justicia contaba con la protección de la DNI, lo cual le habría permitido esquivar la persecución de las autoridades. Incluso, horas antes de los comicios, no es claro quién le avisó de un allanamiento de la Fiscalía al apartamento fachada donde se encontraba y escapó antes de que entrara el CTI. En el lugar dejó abandonados computadores, celulares y otros dispositivos. (Lea también: La lupa de la Contraloría a la DNI: revisará contratos por 20.783 millones de pesos)

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