Los rostros de la tragedia de la agrupación Kbeto Zuleta: quiénes eran los tres músicos que murieron

El pasado 26 de octubre, un lamentable accidente cobró la vida de dos integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta en el río Ariguaní, en el departamento del Cesar. Ahora, tras dos semanas de lo ocurrido, el mundo del vallenato enfrenta una nueva pérdida con la muerte de Radamell Uribe Navarro, uno de los coristas que permanecía hospitalizado. Con su fallecimiento, ya son tres los músicos que perdieron la vida en esta tragedia.



¿Quiénes eran los tres integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta que fallecieron?

Las primeras víctimas mortales fueron identificadas como Geovanny Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista y acordeonero, quienes fallecieron en el lugar de los hechos. Este fin de semana se confirmó el deceso de Radamell Uribe Navarro, quien recibía atención médica en una clínica de alta complejidad en Valledupar.

Tras conocerse la muerte de Radamell Uribe Navarro, Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de un video en homenaje a los tres integrantes.

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"Hoy mi alma llora, mi corazón está destrozado pero también agradece haberlos conocido. Agradezco a Dios por permitirme la dicha de ser su manager. El cielo los recibe; y solo pedimos a Dios consuelo, fuerza y resignación. Radamel, Geova y Harold… gracias gracias por todo", escribió.



Por su parte, desde la cuenta oficial de Kbeto Zuleta, quien continúa en recuperación, también publicaron un mensaje para despedir a los músicos y expresar el dolor de la familia.



"Nuestra familia está profundamente dolida y consternada. Hoy recibimos la triste noticia del fallecimiento de Radamel Uribe, quien con su voz y su compañía hizo parte de la agrupación de nuestro amado Kbeto", señala el comunicado.

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En la publicación también recordaron a Geovany Lobo y Harold Santana, y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares. "Tres vidas que hoy recordamos con cariño y respeto, y cuyas ausencias dejan una profunda tristeza en todos los que compartimos con ellos", expresaron.



¿Quiénes sobrevivieron al accidente de la agrupación?

El siniestro también dejó varios heridos, entre ellos el cantante Carlos Alberto Zuleta García, conocido como Kbeto Zuleta, quien continúa bajo atención médica y en proceso de recuperación.

De acuerdo con la última actualización brindada por su hermano Héctor Zuleta, el cantante “Continúa evolucionando positivamente. Está en su postoperatorio del día miércoles, cuando se le realizaron dos procedimientos quirúrgicos”, afirmó en una entrevista, y agregó que aunque se esperan más intervenciones "Kbeto está estable y consciente”.

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La lista de personas que resultaron heridas incluye a Miguel Ángel Hoyos Vargas, Efraín Alfonso Zuleta Peña, Diego Armando Brito Martínez, Yefernsson Estrada Peñaloza, Carlos Eduardo Quintero Olmedo, Edgardo Elías Jiménez Pertuz, Joel Jair Vásquez García, Iván Daniel Saurith Rumbo, Jorge Luis Quintero Calderón, Jorge Esteban García Morales, Luisa Fernanda Beltrán Mercado, Luis Miguel Beltrán del Portillo, Hernando José Noriega Soto y Carlos Andrés Manjarrez Hinojosa.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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