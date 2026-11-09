Bombardeo contra campamento de ‘Calarcá’ deja 4 muertos y 6 capturados, informa De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella reveló a través de sus redes sociales los resultados de un bombardeo en Catatumbo que él ordenó contra las disidencias de Alias Calarcá. En el hecho, según informó el mandatario, murieron cuatro personas y otras seis fueron capturadas, entre ellas un importante cabecilla conocido como ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’.



“¡AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA LOS NARCOTERRORISTAS DE LA ESTRUCTURA 33 DE LA FACCIÓN DE CALARCÁ!”, escribió De la Espriella, agregando que “en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”.



Lo que se halló tras el bombardeo en Catatumbo

De acuerdo con el presidente, durante la ofensiva militar fueron capturadas seis personas y otras cuatro murieron. Detalló que “entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”. Agregó que “ES EL PRIMER CABECILLA NARCOTERRORISTA QUE SOBREVIVE A UNO DE LOS BOMBARDEOS QUE HE AUTORIZADO, PERO NO LOGRÓ ESCAPAR DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA”.

Agregó que en la operación “también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal”.

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Por otro lado, De la Espriella le hizo una nueva advertencia al líder de las disidencias de las Farc: “¡A CALARCÁ Y A SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN CONVIRTIENDO EL CATATUMBO EN SU REFUGIO DEL TERROR! He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”. El presidente aseguró que “cada día estamos más cerca de todos aquellos que atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos y de quienes atacan a nuestra fuerza pública. los vamos a perseguir hasta llevarlos ante la justicia” y recalcando que “¡NO HABRÁ TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!”.



Paralelo a este operativo, las autoridades también informaron sobre la detención de otros cuatro presuntos disidentes de Calarcá, uno de los criminales más buscados en Colombia, y la recuperaron de un menor de edad.



Las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá tienen fuerte presencia en el Catatumbo, donde se disputan a muerte con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. (Lea también: Alerta en Suárez, Cauca, por detonación de artefacto explosivo en vía: esto se sabe)

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