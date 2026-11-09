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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Imágenes del grave accidente entre bus y una niñera en la vía Cali-Buenaventura

Imágenes del grave accidente entre bus y una niñera en la vía Cali-Buenaventura

Mientras las autoridades adelantan las labores correspondientes, se espera que en las próximas horas se entregue un balance y cifras oficiales de la emergencia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Imágenes del grave accidente entre bus y una niñera en la vía Cali-Buenaventura
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Las imágenes del grave accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Cali con Buenaventura permiten dimensionar la magnitud de la emergencia registrada en el Túnel El Naranjo, identificado como el número seis, en el tramo entre Buenaventura y Lobo Guerrero.

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En los registros se observa gran parte de la estructura del bus de transporte público intermunicipal a un costado del túnel, con severos daños tras el choque. También se aprecia la estructura del vehículo de carga tipo niñera, utilizado para transportar automóviles, junto a varias partes de los vehículos involucrados en el siniestro.

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El accidente ha generado una emergencia en este corredor vial y obligó a la intervención de los organismos correspondientes. En el lugar hacen presencia unidades de la Policía de Tránsito y Carreteras, que adelantan las labores para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Inicialmente se sabe que varias personas perdieron la vida, sin embargo, se está a la espera de que las autoridades confirmen un balance oficial de muertos y personas heridas.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Terminal de Transportes de Buenaventura, el bus había salido de sus instalaciones con seis pasajeros a bordo. Sin embargo, las autoridades señalaron que durante el recorrido habitualmente pueden subir más usuarios, por lo que se requiere establecer cuántas personas se encontraban en el vehículo al momento del accidente.

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Debido a la emergencia y a los procedimientos adelantados en el sitio, se ordenó el cierre total de la vía Buga-Buenaventura mientras las autoridades realizan las labores correspondientes.

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NOTICIA EN DESARROLLO.

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