Capturan a 4 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc: un menor de edad fue recuperado

El presidente Abelardo de la Espriella informó, por medio de su cuenta de X, sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú, Norte de Santander. El operativo, dirigido contra la Estructura 33 de ese grupo armado, también permitió la recuperación de un menor de edad y la incautación de armas, municiones y explosivos.



¿Quiénes son los capturados?

De acuerdo con el reporte compartido por De la Espriella, entre los capturados se encuentran tres personas identificadas con los alias de Eddy, Franyer y Franklin, a quienes se les atribuyen diferentes funciones dentro de la organización.

‘Eddy’ fue señalado como segundo cabecilla de escuadra, mientras que ‘Franyer’ sería un presunto sicario. Por su parte, alias Franklin’ es señalado de operar drones y participar en otras acciones criminales. Sobre la identidad y el papel del cuarto capturado no se entregaron detalles en la información divulgada por el presidente.

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Durante el procedimiento también fueron incautados elementos que, según el reporte, estarían relacionados con las actividades de esta estructura armada. Entre ellos se encuentran armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita, compuesto usado para artefactos explosivos.



Otras operaciones en el país

En su publicación, el presidente también se refirió a otros dos procedimientos adelantados por la Fuerza Pública en diferentes regiones del país.



El primero tuvo lugar en Uribia, La Guajira, donde las tropas se enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Según el balance divulgado, durante esta operación fueron incautadas cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.

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El segundo procedimiento se desarrolló en el municipio de Suárez, Cauca, en una operación humanitaria conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo con la información compartida, las autoridades lograron recuperar a un menor de edad que habría sido reclutado por la estructura Jaime Martínez.

Asimismo, durante esta intervención fueron evacuados tres familiares que, según el reporte, se encontraban amenazados.

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Al entregar el balance de las tres operaciones, el presidente De la Espriella destacó el trabajo de los integrantes de la Fuerza Pública y aseguró que las intervenciones buscan afectar las capacidades de los grupos armados y proteger a la población.

El mandatario también envió un mensaje a las organizaciones ilegales: “A las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co