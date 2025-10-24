En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pensando en Colombia, foro para pensar en los desafíos económicos y sociales: agenda e invitados

Pensando en Colombia, foro para pensar en los desafíos económicos y sociales: agenda e invitados

El próximo 27 de octubre se llevará a cabo el foro "Pensando en Colombia: empresas que construyen país", para analizar los desafíos en el desarrollo económico y social.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Pensando en Colombia, foro para pensar en los desafíos económicos y sociales: agenda e invitados
El foro se dará el próximo 27 de octubre.
Pexels/Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad