Ataque guerrillero en Buenos Aires, Cauca, deja varios heridos; ministro de Defensa se pronunció

Un ataque armado contra la Estación de Policía del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, hasta el momento se conoce que hay un saldo de 5 uniformados heridos. El hecho fue calificado como un "acto terrorista" atribuido a las disidencias de las FARC.



Tras conocerse lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente el ataque y anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública en la zona. “Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que estas acciones violentas evidencian la forma en la que operan los grupos armados ilegales ligados al narcotráfico. “Estos son los verdaderos ‘gestos de paz’ de quienes viven del narcotráfico”, señaló en su pronunciamiento oficial.

En ese mismo mensaje, el ministro sostuvo que la violencia estaría directamente relacionada con el negocio ilícito de las drogas. “Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia”, indicó.



Sánchez también expresó un mensaje de respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y reiteró su compromiso con el restablecimiento del orden. “Nuestros valientes policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su Fuerza Pública”, concluyó.



Estos lamentables hechos se vienen registrando desde cerca de las 6:00 de la mañana. De acuerdo con Pablo Peña, alcalde del municipio de Buenos Aires, estos actos se tratan de “un ataque directo contra la estación y contra la infraestructura pública; se han visto gravemente afectados el edificio de la Alcaldía, la Casa de Justicia y todas las viviendas adyacentes a la estación de Policía”, expresó en diálogo con Noticias Caracol.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general de brigada William Oswaldo Rincón Zambrano, se desplazó al departamento del Cauca para estar al frente de las acciones operativas tras los hechos violentos registrados en las últimas horas

“Llegué al departamento del Cauca para acompañar a nuestros policías, escuchar a la comunidad y liderar directamente las acciones operativas frente a los hechos violentos que han afectado la seguridad y la tranquilidad de la región”, manifestó el alto oficial por medio de X.

El general Rincón Zambrano rechazó de manera categórica cualquier forma de violencia y terrorismo, y aseguró que los ataques indiscriminados y el uso de explosivos representan una grave afrenta contra la vida, la institucionalidad y la democracia del país.

Finalmente, envió un mensaje de respaldo tanto a los uniformados como a la ciudadanía. “Mi presencia en el territorio es un mensaje claro: no están solos. La Policía Nacional actúa con determinación, en coordinación interinstitucional, para proteger a los ciudadanos, restablecer el orden y llevar ante la justicia a los responsables”, afirmó.

Finalmente el Gobernador del Cauca, Octavio Guzman, afirmó que habían 2 uniformados asesinados, sin embargo esta noticia fue desmentida por la Polícia Nacional, En el mismo mensaje calificó las acciones como "una agresión directa contra el Estado, la institucionalidad y la vida, luego añadió: "Más de 7 horas de hostigamiento armado, civiles bajo fuego, familias desplazadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado... El Cauca no puede seguir resistiendo solo".

