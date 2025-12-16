Nuevos paneles de velocidad en Bogotá: ¿pueden generar multas a los conductores?

Bogotá puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la seguridad vial y reducir los siniestros en las vías. Se trata de los paneles informativos de velocidad, dispositivos que ya están operando en corredores estratégicos de la ciudad y que buscan generar conciencia entre los conductores sobre el respeto a los límites permitidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esta iniciativa hace parte de una apuesta pedagógica orientada a cuidar la vida en las vías y promover una conducción más responsable, especialmente en horarios de alta siniestralidad como la noche y la madrugada.

Durante este año, la Secretaría de Movilidad ha reportado avances significativos en materia de seguridad vial y gestión del tráfico. Entre las principales acciones se encuentra la instalación de 164 resaltos, así como intervenciones en señalización, control y pedagogía, medidas que han contribuido a una reducción del 22 % en las fatalidades registradas en zonas críticas de la ciudad.



A estas estrategias se suma el fortalecimiento de la operación en vía con la incorporación de nuevos Agentes Civiles de Tránsito, alcanzando un total de 577 funcionarios encargados de regular el tráfico y velar por el cumplimiento de las normas, tanto en las vías principales como en las ciclorrutas.



Otro de los frentes destacados es la modernización del Centro de Gestión del Tráfico, que pasó de contar con 330 a 9.292 cámaras de monitoreo. Este avance tecnológico permite una mayor capacidad de respuesta ante incidentes viales, además de una mejor coordinación de 462 intersecciones semaforizadas, optimizando los tiempos de circulación y la operación general de la movilidad en Bogotá.

Publicidad

En este proceso de modernización se integraron 15 paneles informativos de velocidad, que se suman a otras herramientas de gestión inteligente del tráfico. Según la Secretaría, estas acciones también han permitido reducir en un 30 % los tiempos de revisión y aprobación de los Planes de Manejo del Tráfico, lo que ha facilitado el avance de obras estratégicas como la Línea 1 del Metro, la troncal de la avenida 68, la avenida Ciudad de Cali y otros proyectos clave para la capital.

"A partir de hoy entran en funcionamiento los paneles informativos de velocidad, una nueva herramienta pedagógica para prevenir el exceso de velocidad en Bogotá y promover una conducción responsable y segura”, afirmó la Secretaría de Movilidad, Claudia Díaz.

📢 Desde @SectorMovilidad seguimos fortaleciendo las acciones de prevención en las vías.



A partir de hoy entran en funcionamiento los paneles informativos de velocidad, una herramienta pedagógica que nos permite disuadir el comportamiento de los conductores cuando exceden los… pic.twitter.com/PhkNPq4P7r — Claudia Díaz Acosta (@ClaudiaDiazAco1) December 16, 2025

Publicidad

¿Qué son los paneles informativos de velocidad?

La Secretaría de Movilidad explicó que estos paneles son dispositivos tecnológicos que registran la velocidad de los vehículos en tiempo real y proyectan esta información en una pantalla visible para los conductores. En el tablero se muestra la placa del vehículo y la velocidad detectada, alertando cuando se supera el límite permitido en la vía.

En caso de exceso de velocidad, la información se visualiza en color rojo, con el objetivo de llamar la atención del conductor y motivarlo a reducir la marcha de manera inmediata. El límite máximo establecido en las vías principales de la ciudad es de 50 kilómetros por hora.



¿Los paneles generan comparendos o multas?

La secretaria de Movilidad aclaró que estos dispositivos no generan ningún tipo de multa. “Esta nueva herramienta no genera ningún tipo de sanción o comparendo; su propósito es exclusivamente pedagógico para prevenir el exceso de velocidad en puntos críticos, especialmente en horas de la noche y en la madrugada”, señaló la funcionaria.

Díaz añadió que, desde su entrada en funcionamiento, los paneles se convierten en un apoyo clave para disuadir comportamientos de riesgo en vías principales de la ciudad. Actualmente, el sistema cuenta con 11 dispositivos fijos y 4 móviles, que pueden ser trasladados a diferentes puntos según las necesidades operativas y los análisis de siniestralidad.

¿Dónde están ubicados?

Los paneles informativos de velocidad se encuentran instalados en corredores estratégicos de alto flujo vehicular, como la calle 26, la avenida Boyacá, la Autopista Norte y la avenida NQS, zonas priorizadas por su importancia en la movilidad y por el registro histórico de incidentes viales.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad reiteró que en Bogotá, el 30 % de los conductores excede los límites de velocidad, uno de los principales factores de riesgo vial, por lo que el Distrito busca consolidar una movilidad más segura, consciente y humana para todos los actores viales.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL